Μήνυμα Τραμπ στη Χαμάς: Επιστρέψτε τις σορούς των ομήρων - Η δουλειά δεν τελείωσε
Ντόναλντ Τραμπ Χαμάς

Μήνυμα Τραμπ στη Χαμάς: Επιστρέψτε τις σορούς των ομήρων - Η δουλειά δεν τελείωσε

Ο Aμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα»

Μήνυμα Τραμπ στη Χαμάς: Επιστρέψτε τις σορούς των ομήρων - Η δουλειά δεν τελείωσε
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε με ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα εμφανίζονται σκοτεινές, καθώς το Ισραήλ καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στην περιοχή.

Ο Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».

