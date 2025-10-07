Η Τούνμπεργκ απάντησε στον Τραμπ: Ευχαριστώ που ενδιαφέρεστε για την υγεία μου, φαίνεται πως κι εσείς έχετε προβλήματα
ΚΟΣΜΟΣ
Γκρέτα Τούνμπεργκ Ντόναλντ Τραμπ

Η Τούνμπεργκ απάντησε στον Τραμπ: Ευχαριστώ που ενδιαφέρεστε για την υγεία μου, φαίνεται πως κι εσείς έχετε προβλήματα

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χθες για τη Σουηδή ακτιβίστρια πως «έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού, νομίζω ότι πρέπει να δει γιατρό»

Η Τούνμπεργκ απάντησε στον Τραμπ: Ευχαριστώ που ενδιαφέρεστε για την υγεία μου, φαίνεται πως κι εσείς έχετε προβλήματα
22 ΣΧΟΛΙΑ
Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε χθες πως πρέπει να τη δει γιατρός, καθώς έχει «προβλήματα θυμού», έδωσε σήμερα με δήλωσή της η Γκρέτα Τούνμπεργκ, υπονοώντας ότι μάλλον ο ίδιος είναι αυτός που αντιμετωπίζει προβλήματα.

«Άκουσα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε για άλλη μια φορά τις κολακευτικές του απόψεις για τον χαρακτήρα μου και εκτιμώ το ενδιαφέρον του για την ψυχική μου υγεία», έγραψε η 22χρονη Σουηδή ακτιβίστρια σε μια ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη το πρωί.

«Θα δεχόμουν ευγενικά οποιεσδήποτε συστάσεις έχετε για την αντιμετώπιση αυτών των λεγόμενων «προβλημάτων διαχείρισης θυμού», καθώς — κρίνοντας από το εντυπωσιακό ιστορικό σας — φαίνεται ότι και εσείς τα αντιμετωπίζετε», πρόσθεσε.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με την απέλαση της Γκρέτα Τούνγκμπεργκ και άλλων φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών που προσπάθησαν να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

«Είναι απλώς μια ταραχοποιός», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη Σουηδή ακτιβίστρια. «Εννοείς ότι δεν ασχολείται πλέον με το περιβάλλον, τώρα ασχολείται με αυτό;».

«Έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού, νομίζω ότι πρέπει να δει γιατρό», συνεχίζει ο Τραμπ. «Είναι τόσο θυμωμένη, είναι τόσο τρελή».


Ειδήσεις σήμερα:

7 Οκτωβρίου 2023: Δύο χρόνια από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ - Σφαγές, βιασμοί και απαγωγές σε κιμπούτζ και μουσικά φεστιβάλ

Μεταναστευτικό: Όποιος παίρνει άσυλο θα πρέπει να εργάζεται - Πώς θα λειτουργήσουν οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης

Τα 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με την OpenAI
22 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Ο διεθνώς καταξιωμένος σεφ και περιζήτητος δημιουργός εστιατορίων αποκρυπτογραφεί το πώς μια εμπειρία μένει στη μνήμη, αλλά και το πώς η ελληνική κουζίνα συγκινεί τα πλήθη σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης