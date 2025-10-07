Η Τούνμπεργκ απάντησε στον Τραμπ: Ευχαριστώ που ενδιαφέρεστε για την υγεία μου, φαίνεται πως κι εσείς έχετε προβλήματα
Η Τούνμπεργκ απάντησε στον Τραμπ: Ευχαριστώ που ενδιαφέρεστε για την υγεία μου, φαίνεται πως κι εσείς έχετε προβλήματα
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χθες για τη Σουηδή ακτιβίστρια πως «έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού, νομίζω ότι πρέπει να δει γιατρό»
Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε χθες πως πρέπει να τη δει γιατρός, καθώς έχει «προβλήματα θυμού», έδωσε σήμερα με δήλωσή της η Γκρέτα Τούνμπεργκ, υπονοώντας ότι μάλλον ο ίδιος είναι αυτός που αντιμετωπίζει προβλήματα.
«Άκουσα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε για άλλη μια φορά τις κολακευτικές του απόψεις για τον χαρακτήρα μου και εκτιμώ το ενδιαφέρον του για την ψυχική μου υγεία», έγραψε η 22χρονη Σουηδή ακτιβίστρια σε μια ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη το πρωί.
«Θα δεχόμουν ευγενικά οποιεσδήποτε συστάσεις έχετε για την αντιμετώπιση αυτών των λεγόμενων «προβλημάτων διαχείρισης θυμού», καθώς — κρίνοντας από το εντυπωσιακό ιστορικό σας — φαίνεται ότι και εσείς τα αντιμετωπίζετε», πρόσθεσε.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με την απέλαση της Γκρέτα Τούνγκμπεργκ και άλλων φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών που προσπάθησαν να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.
«Είναι απλώς μια ταραχοποιός», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη Σουηδή ακτιβίστρια. «Εννοείς ότι δεν ασχολείται πλέον με το περιβάλλον, τώρα ασχολείται με αυτό;».
«Έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού, νομίζω ότι πρέπει να δει γιατρό», συνεχίζει ο Τραμπ. «Είναι τόσο θυμωμένη, είναι τόσο τρελή».
Trump on Greta Thunberg: "She's just a troublemaker. She's no longer into the environment, now she's into this? She has an anger management problem. I think she should see a doctor ... she's so crazy." pic.twitter.com/G3v8CSA4Ty— Aaron Rupar (@atrupar) October 6, 2025
