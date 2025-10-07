Μέση Ανατολή: Θετικές οι πρώτες συνομιλίες με το Ισραήλ, λένε στη Χαμάς
Μέση Ανατολή: Θετικές οι πρώτες συνομιλίες με το Ισραήλ, λένε στη Χαμάς
Οι χθεσινοβραδινές συνομιλίες στην Αίγυπτο κράτησαν περίπου τέσσερις ώρες - Θα επαναρχίσουν το μεσημέρι της Τρίτης
Οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που άρχισαν χθες, Δευτέρα, στην Αίγυπτο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ήταν «θετικές» και πρόκειται να επαναληφθούν σήμερα, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο παλαιστινιακές πηγές που πρόσκεινται στη διαπραγματευτική ομάδα της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης.
«Οι συνομιλίες ήταν θετικές χθες βράδυ, με μια πρώτη σύνοδο που διήρκεσε τέσσερις ώρες», δήλωσε μία από τις πηγές. «Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις πρόκειται να επαναληφθούν το μεσημέρι», πρόσθεσε.
Η δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε τις δηλώσεις αυτές, τόσο για τη διεξαγωγή της πρώτης συνόδου όσο και για τη σημερινή συνέχεια αυτών των συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται στο Σαρμ ελ-Σέιχ, θέρετρο του Σινά.
Στο μεταξύ, ένας Άραβας διπλωμάτης δήλωσε χθες στην εφημερίδα The Times of Israel ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες, ίσως και περισσότερο, μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.
