Χρήση χημικών από την ελβετική αστυνομία για να διαλύσει διαδήλωση υπέρ του στολίσκου στη Γάζα - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ελβετία Διαδήλωση Λωρίδα της Γάζας

Χρήση χημικών από την ελβετική αστυνομία για να διαλύσει διαδήλωση υπέρ του στολίσκου στη Γάζα - Βίντεο

«Αποχωρούσαμε και ξαφνικά μας έριξαν χημικά», δήλωσε διαδηλωτής - Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας συμμετείχαν περίπου 3.000 άνθρωποι

Χρήση χημικών από την ελβετική αστυνομία για να διαλύσει διαδήλωση υπέρ του στολίσκου στη Γάζα - Βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει διαδηλωτές στη Γενεύη της Ελβετίας οι οποίοι διαμαρτύρονταν το βράδυ της Πέμπτης για την αναχαίτιση από το Ισραήλ της νηοπομπής Global Sumud Flotilla (GSF) που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας.

«Αποχωρούσαμε και ξαφνικά μας έριξαν χημικά», δήλωσε διαδηλωτής στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, περιγράφοντας ένα αίσθημα καύσου στα μάτια και δυσκολίας στην αναπνοή.



Η αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου από τις ισραηλινές δυνάμεις πυροδότησε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Γενεύη και Βέρνη, καθώς και σε πόλεις της Ιταλίας και της Κολομβίας.

Ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν περίπου 40 σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια, στα οποία επέβαιναν περισσότεροι από 400 ακτιβιστές από πολλές χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας.

Φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στο Reuters από αυτόπτη μάρτυρα στη Γενεύη έδειχνε μια μεγάλη στήλη λευκού καπνού σε δρόμο γεμάτο διαδηλωτές, που υποδήλωνε ρίψη δακρυγόνων από την αστυνομία.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι είδε όχημα της αστυνομίας με κανόνι νερού να επιχειρεί να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος, κάτι που επιβεβαιώνεται από πλάνα που μετέδωσε η ελβετική τηλεόραση.

Κλείσιμο
Εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Γενεύη δήλωσε ότι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας συμμετείχαν περίπου 3.000 άνθρωποι. «Υποχρεωθήκαμε να καταφύγουμε σε χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού», υποστήριξε. Διευκρίνισε πως οι διαδηλωτές δεν ήταν οπλισμένοι, αλλά ορισμένοι εκτόξευαν αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και προκάλεσαν βανδαλισμούς με γκράφιτι.



Τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις είναι σπάνιες στην Ελβετία, αν και οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις έχουν πληθύνει τις τελευταίες εβδομάδες. «Ογκώδεις διαδηλώσεις αναμένονται σε αρκετές μεγαλουπόλεις, αλλά δεν είναι σύνηθες να χρειάζεται να καταφύγουμε στη χρήση τέτοιων μέτρων καταστολής», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ερασιτεχνικά βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο Reuters δείχνουν ρίψη φωτοβολίδων μέσα στο πλήθος, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε πορεία στο κέντρο της Γενεύης.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης