Ο Τραμπ ειρωνεύεται τα φάρμακα απώλειας βάρους: Καμιά φορά δουλεύουν, στους περισσότερους που έχω δει δεν βλέπω διαφορά - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ ειρωνεύεται τα φάρμακα απώλειας βάρους: Καμιά φορά δουλεύουν, στους περισσότερους που έχω δει δεν βλέπω διαφορά - Δείτε βίντεο

«Έχω πολλούς φίλους που είναι χοντροί. Μου λένε: “Έχασα βάρος!”, κι εγώ απαντάω “δεν μου φαίνεται», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Τραμπ ειρωνεύεται τα φάρμακα απώλειας βάρους: Καμιά φορά δουλεύουν, στους περισσότερους που έχω δει δεν βλέπω διαφορά - Δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Με ειρωνικό τρόπο αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στις ιδιαίτερα δημοφιλείς πλέον θεραπείες κατά της παχυσαρκίας, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά τους και μιλώντας χλευαστικά για τους ανθρώπους με περισσότερα κιλά.

Σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε απαξιωτικά για «χάπι της χοντράδας» (fat pill) ή «φάρμακο της χοντράδας» (fat drug), λέγο0ντας ότι «μερικές φορές δουλεύουν, υποθέτω, για κάποιους ανθρώπους», ωστόσο, όπως είπε, «στους περισσότερους που έχω δει δεν φαίνεται καμία διαφορά».

Συνεχίζοντας τη δήθεν τεκμηρίωση με προσωπικά παραδείγματα, ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει «πολλούς φίλους που είναι χοντροί». «Μου λένε: “Έχασα βάρος!”, κι εγώ απαντάω: “Δεν μου φαίνεται”».

@dailymail

Donald Trump joked about Ozempic, which he called 'the fat pill,' as he talked about dr*g prices. Read more at DailyMail. #news #trump #politics

♬ original sound - Daily Mail



Ειδήσεις σήμερα:

Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν άλλα 18 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

Η καταγγελία που «ξήλωσε» το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ - Τι είπε στο τηλέφωνο ο άγνωστος

Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή - Η ιστορία του χαρισματικού performer
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης