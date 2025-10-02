Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Ο Τραμπ ειρωνεύεται τα φάρμακα απώλειας βάρους: Καμιά φορά δουλεύουν, στους περισσότερους που έχω δει δεν βλέπω διαφορά - Δείτε βίντεο
«Έχω πολλούς φίλους που είναι χοντροί. Μου λένε: “Έχασα βάρος!”, κι εγώ απαντάω “δεν μου φαίνεται», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Με ειρωνικό τρόπο αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στις ιδιαίτερα δημοφιλείς πλέον θεραπείες κατά της παχυσαρκίας, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά τους και μιλώντας χλευαστικά για τους ανθρώπους με περισσότερα κιλά.
Σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε απαξιωτικά για «χάπι της χοντράδας» (fat pill) ή «φάρμακο της χοντράδας» (fat drug), λέγο0ντας ότι «μερικές φορές δουλεύουν, υποθέτω, για κάποιους ανθρώπους», ωστόσο, όπως είπε, «στους περισσότερους που έχω δει δεν φαίνεται καμία διαφορά».
Συνεχίζοντας τη δήθεν τεκμηρίωση με προσωπικά παραδείγματα, ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει «πολλούς φίλους που είναι χοντροί». «Μου λένε: “Έχασα βάρος!”, κι εγώ απαντάω: “Δεν μου φαίνεται”».
@dailymail
Donald Trump joked about Ozempic, which he called 'the fat pill,' as he talked about dr*g prices. Read more at DailyMail. #news #trump #politics♬ original sound - Daily Mail
