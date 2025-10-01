ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κρεμλίνο: Δεν προετοιμάζονται επαφές Ρωσίας - Ουκρανίας σε ανώτατο επίπεδο λόγω παύσης των διαπραγματεύσεων
Κρεμλίνο: Δεν προετοιμάζονται επαφές Ρωσίας - Ουκρανίας σε ανώτατο επίπεδο λόγω παύσης των διαπραγματεύσεων

Η Ρωσία δεν μπορεί να προετοιμάσει επαφές με την Ουκρανία σε ανώτατο επίπεδο, καθώς το Κίεβο έχει αναστείλει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ υπογράμμισε ότι η πρόοδος στις συνομιλίες σε επίπεδο ειδικών αποτελεί προϋπόθεση για την προετοιμασία επαφών μεταξύ ηγετών, κάτι που προς το παρόν δεν είναι εφικτό. «Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχει προκύψει παύση στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Μόνο ο διάλογος σε τεχνικό επίπεδο μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για επαφές στο ανώτατο επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε δε ότι οι ίδιες οι συναντήσεις κορυφής «δεν μπορούν να είναι αυτοσκοπός», αφού, όπως είπε, δεν οδηγούν από μόνες τους στη λύση μιας τόσο περίπλοκης και σύνθετης υπόθεσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή «δεν υπάρχει δυνατότητα να προετοιμαστεί τέτοια συνάντηση με την ουκρανική πλευρά», εξαιτίας της καθυστέρησης του Κιέβου να συνεχίσει τις συνομιλίες. Όπως ανέφερε, η ουκρανική πλευρά «δεν βιάζεται να απαντήσει στα σχέδια εγγράφων που της έχουν παραδοθεί, ούτε να δώσει απάντηση στην πρόταση για τη δημιουργία τριών ομάδων εργασίας».

