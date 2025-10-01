Κρεμλίνο: Δεν προετοιμάζονται επαφές Ρωσίας - Ουκρανίας σε ανώτατο επίπεδο λόγω παύσης των διαπραγματεύσεων

Δήλωσε ότι οι ίδιες οι συναντήσεις κορυφής «δεν μπορούν να είναι αυτοσκοπός», αφού, όπως είπε, δεν οδηγούν από μόνες τους στη λύση μιας τόσο περίπλοκης και σύνθετης υπόθεσης.