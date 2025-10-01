Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Κρεμλίνο: Δεν προετοιμάζονται επαφές Ρωσίας - Ουκρανίας σε ανώτατο επίπεδο λόγω παύσης των διαπραγματεύσεων
Δήλωσε ότι οι ίδιες οι συναντήσεις κορυφής «δεν μπορούν να είναι αυτοσκοπός», αφού, όπως είπε, δεν οδηγούν από μόνες τους στη λύση μιας τόσο περίπλοκης και σύνθετης υπόθεσης.
Η Ρωσία δεν μπορεί να προετοιμάσει επαφές με την Ουκρανία σε ανώτατο επίπεδο, καθώς το Κίεβο έχει αναστείλει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ υπογράμμισε ότι η πρόοδος στις συνομιλίες σε επίπεδο ειδικών αποτελεί προϋπόθεση για την προετοιμασία επαφών μεταξύ ηγετών, κάτι που προς το παρόν δεν είναι εφικτό. «Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχει προκύψει παύση στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Μόνο ο διάλογος σε τεχνικό επίπεδο μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για επαφές στο ανώτατο επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή «δεν υπάρχει δυνατότητα να προετοιμαστεί τέτοια συνάντηση με την ουκρανική πλευρά», εξαιτίας της καθυστέρησης του Κιέβου να συνεχίσει τις συνομιλίες. Όπως ανέφερε, η ουκρανική πλευρά «δεν βιάζεται να απαντήσει στα σχέδια εγγράφων που της έχουν παραδοθεί, ούτε να δώσει απάντηση στην πρόταση για τη δημιουργία τριών ομάδων εργασίας».
