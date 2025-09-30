Οι τουαλέτες στα σχολεία της Σκωτίας θα είναι στη βάση του βιολογικού φύλου, όχι εκεί που «ένιωθαν πιο άνετα» τα παιδιά
Οι τουαλέτες στα σχολεία της Σκωτίας θα είναι στη βάση του βιολογικού φύλου, όχι εκεί που «ένιωθαν πιο άνετα» τα παιδιά

Οι νέες οδηγίες αναφέρουν ότι τα σχολεία μπορούν επίσης να παρέχουν τουαλέτες ουδέτερες φύλου για τους τρανς μαθητές

Τα σχολεία πρέπει να παρέχουν ξεχωριστές τουαλέτες για αγόρια και κορίτσια με βάση το βιολογικό φύλο, ανέφερε η κυβέρνηση της Σκωτίας.

Προηγουμένως, τα σχολεία είχαν την οδηγία ότι οι μαθητές μπορούσαν να χρησιμοποιούν την τουαλέτα στην οποία ένιωθαν πιο άνετα.

Οι νέες οδηγίες αναφέρουν ότι τα σχολεία μπορούν επίσης να παρέχουν τουαλέτες ουδέτερες φύλου για τους τρανς μαθητές.

Οι επικαιροποιημένες οδηγίες ακολουθούν δύο δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τους χώρους για ένα μόνο φύλο, αναφέρει το Sky News.

Τον Απρίλιο, δικαστής αποφάνθηκε ότι τα σχολεία στη Σκωτία πρέπει να παρέχουν στους μαθητές τουαλέτες για ένα μόνο φύλο. Ορισμένα παρείχαν μόνο εγκαταστάσεις ουδέτερες ως προς το φύλο.

Αυτή η απόφαση ήλθε μια εβδομάδα μετά την ομόφωνη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι ο ορισμός των όρων «γυναίκα» και «φύλο» στον Νόμο περί Ισότητας του 2010 αναφέρεται σε «βιολογική γυναίκα και βιολογικό φύλο».

Ο νέος οδηγός προς τα σχολεία προειδοποιεί και για τον κίνδυνο outing ενός νεαρού ατόμου ως τρανς και προτρέπει τα σχολεία να υποστηρίζουν όσους «θέλουν να ζήσουν ως αγόρια, παρόλο που το βιολογικό τους φύλο είναι θηλυκό, ή θέλουν τώρα να ζήσουν ως κορίτσια, παρόλο που το βιολογικό τους φύλο είναι αρσενικό». Η άρνηση αυτού θα είχε «επιζήμια επίδραση στην ευημερία, τις σχέσεις και τη συμπεριφορά του νεαρού ατόμου», επισημαίνει.

