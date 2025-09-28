Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία
Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία
Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Προύσα και μερικώς στην Κωνσταντινούπολη
Σεισμική δόνηση εντάσεως 5,4 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Σιμάβ στην επαρχία Κιουτάχεια της δυτικής Τουρκίας.
Η σεισμική δόνηση κατεγράφη στις 12:59 ώρα Ελλάδος και είχε εστιακό βάθος 8,64 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.
Η δήμαρχος του Σιμάβ, Κιουμπρά Τεκέλ 'Ακτουλουν, δήλωσε στο δίκτυο ΝΤV ότι επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων.
Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Προύσα και μερικώς στην Κωνσταντινούπολη.
Η σεισμική δόνηση κατεγράφη στις 12:59 ώρα Ελλάδος και είχε εστιακό βάθος 8,64 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.
Η δήμαρχος του Σιμάβ, Κιουμπρά Τεκέλ 'Ακτουλουν, δήλωσε στο δίκτυο ΝΤV ότι επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων.
Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Προύσα και μερικώς στην Κωνσταντινούπολη.
Ειδήσεις σήμερα:
Νικολά Σαρκοζί, η άνοδος και η πτώση: Από την προεδρία, στην Κάρλα Μπρούνι και στην καταδίκη για τα εκατομμύρια του Καντάφι
Ο πρίγκιπας Χάρι κατηγορεί «τους άνδρες με τα γκρι κοστούμια» ότι σαμποτάρουν τις προσπάθειες επανασύνδεσης με τον πατέρα του
Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ κωπηλασίας στη Σανγκάη – Δείτε βίντεο με τη χρυσή κούρσα
Νικολά Σαρκοζί, η άνοδος και η πτώση: Από την προεδρία, στην Κάρλα Μπρούνι και στην καταδίκη για τα εκατομμύρια του Καντάφι
Ο πρίγκιπας Χάρι κατηγορεί «τους άνδρες με τα γκρι κοστούμια» ότι σαμποτάρουν τις προσπάθειες επανασύνδεσης με τον πατέρα του
Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ κωπηλασίας στη Σανγκάη – Δείτε βίντεο με τη χρυσή κούρσα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα