Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία
Σεισμός Τουρκία

Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Προύσα και μερικώς στην Κωνσταντινούπολη

Σεισμική δόνηση εντάσεως 5,4 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Σιμάβ στην επαρχία Κιουτάχεια της δυτικής Τουρκίας.

Η σεισμική δόνηση κατεγράφη στις 12:59 ώρα Ελλάδος και είχε εστιακό βάθος 8,64 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

Η δήμαρχος του Σιμάβ, Κιουμπρά Τεκέλ 'Ακτουλουν, δήλωσε στο δίκτυο ΝΤV ότι επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Προύσα και μερικώς στην Κωνσταντινούπολη.

