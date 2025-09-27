«Ο Τραμπ δεν μας έχει στείλει κανένα σχέδιο εκεχειρίας για τη Γάζα», λέει η Χαμάς
ΚΟΣΜΟΣ
Λωρίδα της Γάζας Πόλεμος στη Γάζα Ισραήλ ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Χαμάς Εκεχειρία

«Ο Τραμπ δεν μας έχει στείλει κανένα σχέδιο εκεχειρίας για τη Γάζα», λέει η Χαμάς

«Φαίνεται πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα», είχε πει ο Τραμπ σε δημοσιογράφους

«Ο Τραμπ δεν μας έχει στείλει κανένα σχέδιο εκεχειρίας για τη Γάζα», λέει η Χαμάς
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η Χαμάς δεν έχει λάβει κανένα σχέδιο εκεχειρίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε σήμερα το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, την ώρα που ισραηλινές δυνάμεις επεκτείνουν την επίθεσή τους στην πόλη της Γάζας.

Επικαλούμενη πηγές η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι η Χαμάς συμφώνησε κατ' αρχήν να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατά σε αντάλλαγμα εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους και τη σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων βάσει του σχεδίου του Τραμπ.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και συμφωνία του Ισραήλ να μην προσαρτήσει τον παλαιστινιακό θύλακα και να μην εκδιώξει τους Παλαιστίνιους που ζουν εκεί, ανέφερε το δημοσίευμα της Haaretz.

«Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο στη Χαμάς», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της Χαμάς, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Χθες Παρασκευή ο Τραμπ δήλωσε πως είναι κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων.

«Φαίνεται πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα. Πιστεύω πως είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους, θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη δώσει καμία δημόσια απάντηση στη δήλωση αυτή.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κλείσιμο
Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού πρόεδρου, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι ο ένοικος του Λευκού Οίκου παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα προτάσεις στους ηγέτες πολλών μουσουλμανικών χωρών, προτάσεις που περιλαμβάνουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων για τη Μέση Ανατολή, που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τα ξημερώματα του Σαββάτου, 27 εξ αυτών στην πόλη της Γάζας, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.


Ειδήσεις σήμερα:

Ρίχνει λάδι στη φωτιά ο Λαβρόφ: Οι Γερμανοί έχουν τον ίδιο σκοπό με τον Χίτλερ, αναβιώνει ο ναζισμός

Άκαρπη η τριμερής για το Κυπριακό - Αδιάλλακτος και επιθετικός ο Τατάρ, λέει ο Χριστοδουλίδης

Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένει η ΕΜΥ από σήμερα το βράδυ σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα - Αναβάθμισε το καιρικό δελτίο
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης