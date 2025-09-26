Τρεις μέρες πριν τις εκλογές στη Μολδαβία, εκδόθηκε από την Αθήνα στο Κισινάου ο Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι η απώλεια της Μολδαβίας από την ευρωπαϊκή τροχιά θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα, μετά τις εξελίξεις σε Γεωργία και Λευκορωσία. Υπογράμμισε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «θα συνεχίσει να διευρύνει και να βαθαίνει τον πόλεμο» αν δεν ανακοπεί.Παράλληλα, οι φιλορωσικές πολιτικές δυνάμεις στο Κισινάου κατηγορούν την κυβέρνηση Σάντου ότι επιχειρεί να εκφοβίσει τους αντιπάλους και να αλλοιώσει το εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ την κατηγορούν και για ανεπαρκή καταπολέμηση της διαφθοράς.Η Μολδαβία, που απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1991 με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την παρουσία ρωσικών στρατευμάτων στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας, όπου η Μόσχα διατηρεί ισχυρή επιρροή.