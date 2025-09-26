Τρεις μέρες πριν τις εκλογές στη Μολδαβία, εκδόθηκε από την Αθήνα στο Κισινάου ο Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ
Ο 59χρονος Μολδαβός ολιγάρχης είχε καταχραστεί από τράπεζες της χώρας του ποσό που αντιστοιχούσε περίπου στο 12% του ΑΕΠ της - Είχε διαφύγει στην Αθήνα και καταζητούνταν από την Interpol - Συνελήφθη λίγο πριν φύγει για Ντουμπάι
Ο 59χρονος Πλαχοτνιούκ μεταφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης αεροπορικώς από την Αθήνα (όπου συνελήφθη τον Ιούλιο) στο Κισινάου και οδηγήθηκε απευθείας σε κέντρο κράτησης. Το υπουργείο Εσωτερικών της Μολδαβίας ανακοίνωσε ότι η έκδοσή του έγινε κατόπιν διεθνούς εντάλματος, με τη συνεργασία της Interpol.
Ο πρώην επικεφαλής του μολδαβικού Δημοκρατικού Κόμματος αντιμετωπίζει σειρά ποινικών διώξεων στη Μολδαβία και θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση υπεξαίρεσης 1 δισ. δολαρίων από τρεις τράπεζες το 2014 – σκάνδαλο που έγινε γνωστό ως «κλοπή του αιώνα». Το ποσό αντιστοιχούσε τότε περίπου στο 12% του ΑΕΠ της χώρας.
@euronews.romania
Vladimir Plahotniuc a fost scos din avion, încătușat, sub escorta poliției și a Interpolului. Oligarhul fugise din țară în urmă cu șase ani. La Penitenciarul nr.13, unde urmează să fie adus Plahotniuc au fost deja dislocate mai multe mașini de poliție, scrie Ziarul de Gardă. În Grecia, Plahotniuc s-a aflat într-o inchisoare de maximă securitate. plahotniuc rus moldova oligarh news♬ original sound - Euronews România - Euronews România
Η πολιτική διάσταση πριν τις κάλπες
Η έκδοση του Πλαχοτνιούκ πραγματοποιείται λίγες μόλις ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές (είναι προγραμματισμένες για τις 28 Σεπτεμβρίου), οι οποίες θα κρίνουν την κατεύθυνση της χώρας: συνέχιση της πορείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή επιστροφή στη ρωσική σφαίρα επιρροής.
Moldovan oligarch Vladimir Plahotniuc was extradited to Moldova from Greece before the parliamentary elections.— NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2025
He had been wanted internationally for over six years and was arrested in Athens on July 21.
After the extradition, Plahotniuc was arrested for 30 days. He was… pic.twitter.com/aF80KvWTnc
Η πρόεδρος Μάγια Σάντου, η οποία έχει προειδοποιήσει για απόπειρες αποσταθεροποίησης από τη Μόσχα, δήλωσε σε ανάρτησή της: «Όταν δεν τα παρατάς στις δύσκολες στιγμές και συνεχίζεις να αγωνίζεσαι – όλη η κοινωνία συνεχίζει να αγωνίζεται – ακόμα και εγκληματίες που έμοιαζαν άτρωτοι οδηγούνται στη Δικαιοσύνη».
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Πλαχοτνιούκ, Λουτσιάν Ρογκάκ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μετέτρεψε την υπόθεση σε «χυδαίο πολιτικό θέαμα» ενόψει εκλογών. Υποστήριξε επίσης ότι παραβιάστηκαν τα «θεμελιώδη δικαιώματα» του πελάτη του κατά τη διαδικασία της έκδοσης, η οποία ξεκίνησε με τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο της Αθήνας στις 22 Ιουλίου.
Ρωσικές παρεμβάσεις και κατηγορίες
Η Σάντου έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία ότι «διοχετεύει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ» στη Μολδαβία για να υποδαυλίσει βία και να διασπείρει παραπληροφόρηση. «Το Κρεμλίνο πιστεύει ότι όλα αγοράζονται. Ότι είμαστε πολύ μικροί για να αντισταθούμε... Αλλά η Μολδαβία είναι το σπίτι μας. Και το σπίτι μας δεν είναι προς πώληση», τόνισε.
Την ίδια στιγμή, οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας κατηγόρησαν την ΕΕ για «ωμή νοθεία» των εκλογών με σκοπό την πρόκληση διαδηλώσεων, ενώ διέδωσαν ψευδείς ισχυρισμούς περί στρατιωτικής επέμβασης της Ευρώπης στη Μολδαβία.
Οι ανησυχίες σε διεθνές επίπεδο
Παράλληλα, οι φιλορωσικές πολιτικές δυνάμεις στο Κισινάου κατηγορούν την κυβέρνηση Σάντου ότι επιχειρεί να εκφοβίσει τους αντιπάλους και να αλλοιώσει το εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ την κατηγορούν και για ανεπαρκή καταπολέμηση της διαφθοράς.
Η Μολδαβία, που απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1991 με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την παρουσία ρωσικών στρατευμάτων στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας, όπου η Μόσχα διατηρεί ισχυρή επιρροή.
