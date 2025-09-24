Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Η Χιλή προτείνει την Μιτσέλ Μπατσελέτ για διάδοχο του Αντόνιο Γκουτέρες στον ΟΗΕ
Η Χιλή θα προτείνει την πρώην πρόεδρο της χώρας Μιτσέλ Μπατσελέτ για διάδοχο του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο Χιλιανός πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς.
«Η Μπατσελέτ δεν είναι μόνο μια ευρέως γνωστή και σεβαστή προσωπικότητα στην παγκόσμια σκηνή», δήλωσε ο Μπόριτς από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. «Η σταδιοδρομία της είναι εξαιρετικά συνεπής με τις αξίες που εμπνέουν αυτόν τον οργανισμό», συμπλήρωσε.
Η 73χρονη πρώην πρόεδρος έγραψε Ιστορία στη Χιλή ως η μόνη γυναίκα που κατείχε το ύπατο αξίωμα δύο φορές (2006-2010 και 2014-2018). Έχει διατελέσει Εκτελεστική Διευθύντρια της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (2010-2013) και Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2018-2022).
Το όνομά της αναφέρεται συχνά μεταξύ των υποψηφίων για το αξίωμα, μαζί με αυτό της Αλίσια Μπάρσενα, πρώην υπουργού Εξωτερικών του Μεξικού.
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν είχε ποτέ γυναίκα στο τιμόνι του και μόνο ένας Λατινοαμερικάνος, ο περουβιανός Χαβιέρ Πέρες ντε Κουέγιαρ διετέλεσε γενικός γραμματέας (1982-1991).
Presidente del Senado de Chile, parte de la actual oposición al gobierno, pero todos juntos por la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. https://t.co/Xg5O3cXr9c— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 24, 2025
🔴URGENTE. El presidente de #Chile @GabrielBoric anuncia en la Asamblea General la candidatura de Michelle Bachelet @mbachelet a ser Secretaria General de la ONU #UNGA80 pic.twitter.com/Nf9YRMljFb— Noticias ONU (@NoticiasONU) September 23, 2025
