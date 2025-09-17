Ανατροπή σκάφους στα ανοικτά των ακτών του Τομπρούκ της Λιβύης - Διασώθηκαν μόλις 13 από τους 74 επιβαίνοντες
Ανατροπή σκάφους στα ανοικτά των ακτών του Τομπρούκ της Λιβύης - Διασώθηκαν μόλις 13 από τους 74 επιβαίνοντες
Στο σκάφος επέβαιναν πρόσφυγες από το Σουδάν ανακοίνωσαν υπηρεσίες του ΟΗΕ
Το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στη Λιβύη ανακοίνωσε σήμερα πως μόλις 13 άνθρωποι διασώθηκαν μετά την ανατροπή σκάφους με 74 επιβαίνοντες – κυρίως πρόσφυγες από το Σουδάν – στα ανοικτά των ακτών του Τομπρούκ.
Υπογραμμίζοντας ότι αγνοείται η τύχη δεκάδων επιβαινόντων, το γραφείο της UNHCR στη Λιβύη εκφράζει τα συλλυπητήρια στις οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα των θυμάτων. Παράλληλα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ τονίζει πως «επειδή οι ασφαλείς και νόμιμες οδοί (σ.σ. μετανάστευσης) είναι διαθέσιμες μόνο σε έναν πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων, η πραγματική λύση είναι ο τερματισμός του πολέμου στο Σουδάν, ώστε οι οικογένειες (των εκτοπισμένων) να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να μην επιχειρούν τέτοια επικίνδυνα ταξίδια».
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο νομοσχέδιο - Mόνο με αγροτική και φοιτητική βίζα δεκτοί οι μετανάστες
Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Πάτρας Γιώργος Παυλάκης
Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ
Υπογραμμίζοντας ότι αγνοείται η τύχη δεκάδων επιβαινόντων, το γραφείο της UNHCR στη Λιβύη εκφράζει τα συλλυπητήρια στις οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα των θυμάτων. Παράλληλα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ τονίζει πως «επειδή οι ασφαλείς και νόμιμες οδοί (σ.σ. μετανάστευσης) είναι διαθέσιμες μόνο σε έναν πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων, η πραγματική λύση είναι ο τερματισμός του πολέμου στο Σουδάν, ώστε οι οικογένειες (των εκτοπισμένων) να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να μην επιχειρούν τέτοια επικίνδυνα ταξίδια».
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο νομοσχέδιο - Mόνο με αγροτική και φοιτητική βίζα δεκτοί οι μετανάστες
Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Πάτρας Γιώργος Παυλάκης
Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα