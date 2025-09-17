Ανατροπή σκάφους στα ανοικτά των ακτών του Τομπρούκ της Λιβύης - Διασώθηκαν μόλις 13 από τους 74 επιβαίνοντες
Ανατροπή σκάφους στα ανοικτά των ακτών του Τομπρούκ της Λιβύης - Διασώθηκαν μόλις 13 από τους 74 επιβαίνοντες

Στο σκάφος επέβαιναν πρόσφυγες από το Σουδάν ανακοίνωσαν υπηρεσίες του ΟΗΕ

Το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στη Λιβύη ανακοίνωσε σήμερα πως μόλις 13 άνθρωποι διασώθηκαν μετά την ανατροπή σκάφους με 74 επιβαίνοντες – κυρίως πρόσφυγες από το Σουδάν – στα ανοικτά των ακτών του Τομπρούκ.

Υπογραμμίζοντας ότι αγνοείται η τύχη δεκάδων επιβαινόντων, το γραφείο της UNHCR στη Λιβύη εκφράζει τα συλλυπητήρια στις οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα των θυμάτων. Παράλληλα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ τονίζει πως «επειδή οι ασφαλείς και νόμιμες οδοί (σ.σ. μετανάστευσης) είναι διαθέσιμες μόνο σε έναν πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων, η πραγματική λύση είναι ο τερματισμός του πολέμου στο Σουδάν, ώστε οι οικογένειες (των εκτοπισμένων) να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να μην επιχειρούν τέτοια επικίνδυνα ταξίδια».

