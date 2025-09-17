Χεράκι - χεράκι έφθασαν Τραμπ και Μελάνια στο Κάστρο Γουίνδσορ - Τους υποδέχτηκαν Ουίλιαμ και Κέιτ με τιμές, μπάντα και άμαξες
Χεράκι - χεράκι έφθασαν Τραμπ και Μελάνια στο Κάστρο Γουίνδσορ - Τους υποδέχτηκαν Ουίλιαμ και Κέιτ με τιμές, μπάντα και άμαξες
Κάρολος και Καμίλα περίμεναν το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ στο Victoria House, ενώ αργότερα θα επισκεφτούν τον τάφο της Ελισάβετ - Το βράδυ το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας θα παραχωρήσει επίσημο δείπνο στον Αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του
Στο Κάστρο του Γουίνδσορ προσγειώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) το ελικόπτερο Marine One που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του, Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια.
Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, ήταν τα πρώτα μέλη της βασιλικής οικογένειας που υποδέχτηκαν το ζευγάρι Τραμπ - Μελάνια στο Walled Garden του Κάστρου, στην αρχή της διήμερης επίσημης επίσκεψής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τους συνόδευσαν στο Victoria House, για τη συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα.
Όπως έγινε γνωστό, η Καμίλα ήταν αδιάθετη χθες, αλλά, τελικά, η συμμετοχή της σε όλες τις εκδηλώσεις της επίσημης επίσκεψης Τραμπ επιβεβαιώθηκε χθες από επίσημες βασιλικές πηγές.
Κάρολος και Καμίλα υποδέχτηκαν τον Τραμπ και την Πρώτη Κυρία έξω από το Victoria House, ενώ τη διαδικασία συνόδευε μουσικά η μπάντα του Ιππικού του Βασιλικού Οίκου.
Ακολούθως, ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησαν περιήγηση με άμαξες στο κτήμα του Γουίνδσορ, ενώ προηγήθηκε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων ΗΠΑ και Βρετανίας.
Συνολικά, 80 στρατιώτες συνοδεύουν τον Βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο.
Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, ήταν τα πρώτα μέλη της βασιλικής οικογένειας που υποδέχτηκαν το ζευγάρι Τραμπ - Μελάνια στο Walled Garden του Κάστρου, στην αρχή της διήμερης επίσημης επίσκεψής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τους συνόδευσαν στο Victoria House, για τη συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα.
Prince William welcomes Trump to the UK. pic.twitter.com/CNbwpvUROj— Clash Report (@clashreport) September 17, 2025
Όπως έγινε γνωστό, η Καμίλα ήταν αδιάθετη χθες, αλλά, τελικά, η συμμετοχή της σε όλες τις εκδηλώσεις της επίσημης επίσκεψης Τραμπ επιβεβαιώθηκε χθες από επίσημες βασιλικές πηγές.
Κάρολος και Καμίλα υποδέχτηκαν τον Τραμπ και την Πρώτη Κυρία έξω από το Victoria House, ενώ τη διαδικασία συνόδευε μουσικά η μπάντα του Ιππικού του Βασιλικού Οίκου.
President Trump and King Charles III have arrived at the Windsor Castle itself. pic.twitter.com/zjyW7jYqAh— TabZ (@TabZLIVE) September 17, 2025
Ακολούθως, ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησαν περιήγηση με άμαξες στο κτήμα του Γουίνδσορ, ενώ προηγήθηκε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων ΗΠΑ και Βρετανίας.
Συνολικά, 80 στρατιώτες συνοδεύουν τον Βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο.
President Trump joins King Charles III in a horse-drawn carriage as he begins his historic U.K. state visit with an arrival ceremony at Windsor Castle.— ABC News (@ABC) September 17, 2025
Read more: https://t.co/ej5KriNEIo pic.twitter.com/b2Wor01Lbe
Στο μεταξύ, αργότερα μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ και η σύζυγός του θα επισκεφθούν ιδιωτικά τον τάφο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' για να καταθέσουν ένα στεφάνι, πριν παρακολουθήσουν μια ειδική στρατιωτική τελετή στο Ανατολικό Χλοοτάπητα του κάστρου, καθώς και μια πτήση πάνω από το Κάστρο από την ομάδα Red Arrows της Βασιλικής Αεροπορίας, καθώς και αμερικανικά F-35 στρατιωτικά αεροσκάφη.
Τέλος, ο Βασιλιάς Κάρολος Γ' θα παραχωρήσει επίσημο δείπνο για τον Ντόναλντ και την Μελάνια Τραμπ, εκφωνώντας την ομιλία του στην αρχή της εκδήλωσης.
Ειδήσεις σήμερα:
Τόκιο 2025: Η μάχη του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του μήκους
«Με έχει μπλοκάρει παντού, του έστειλα μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας αλλά δεν απάντησε», είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη η αδερφή του
Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα