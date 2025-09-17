Χεράκι - χεράκι έφθασαν Τραμπ και Μελάνια στο Κάστρο Γουίνδσορ - Τους υποδέχτηκαν Ουίλιαμ και Κέιτ με τιμές, μπάντα και άμαξες
ΚΟΣΜΟΣ
Κάρολος και Καμίλα περίμεναν το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ στο Victoria House, ενώ αργότερα θα επισκεφτούν τον τάφο της Ελισάβετ - Το βράδυ το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας θα παραχωρήσει επίσημο δείπνο στον Αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του

Στο Κάστρο του Γουίνδσορ προσγειώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) το ελικόπτερο Marine One που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του, Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια.

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, ήταν τα πρώτα μέλη της βασιλικής οικογένειας που υποδέχτηκαν το ζευγάρι Τραμπ - Μελάνια στο Walled Garden του Κάστρου, στην αρχή της διήμερης επίσημης επίσκεψής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τους συνόδευσαν στο Victoria House, για τη συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα.


Όπως έγινε γνωστό, η Καμίλα ήταν αδιάθετη χθες, αλλά, τελικά, η συμμετοχή της σε όλες τις εκδηλώσεις της επίσημης επίσκεψης Τραμπ επιβεβαιώθηκε χθες από επίσημες βασιλικές πηγές.

Κάρολος και Καμίλα υποδέχτηκαν τον Τραμπ και την Πρώτη Κυρία έξω από το Victoria House, ενώ τη διαδικασία συνόδευε μουσικά η μπάντα του Ιππικού του Βασιλικού Οίκου.



Ακολούθως, ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησαν περιήγηση με άμαξες στο κτήμα του Γουίνδσορ, ενώ προηγήθηκε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων ΗΠΑ και Βρετανίας.

Συνολικά, 80 στρατιώτες συνοδεύουν τον Βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο.



Στο μεταξύ, αργότερα μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ και η σύζυγός του θα επισκεφθούν ιδιωτικά τον τάφο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' για να καταθέσουν ένα στεφάνι, πριν παρακολουθήσουν μια ειδική στρατιωτική τελετή στο Ανατολικό Χλοοτάπητα του κάστρου, καθώς και μια πτήση πάνω από το Κάστρο από την ομάδα Red Arrows της Βασιλικής Αεροπορίας, καθώς και αμερικανικά F-35 στρατιωτικά αεροσκάφη.

Τέλος, ο Βασιλιάς Κάρολος Γ' θα παραχωρήσει επίσημο δείπνο για τον Ντόναλντ και την Μελάνια Τραμπ, εκφωνώντας την ομιλία του στην αρχή της εκδήλωσης.


