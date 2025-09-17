Χεράκι - χεράκι έφθασαν Τραμπ και Μελάνια στο Κάστρο Γουίνδσορ - Τους υποδέχτηκαν Ουίλιαμ και Κέιτ με τιμές, μπάντα και άμαξες

Κλείσιμο

Στο Κάστρο τουπροσγειώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) το ελικόπτεροπου μετέφερε τονκαι τη σύζυγό του, Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ,Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας,και, ήταν τα πρώτα μέλη της βασιλικής οικογένειας που υποδέχτηκαν το ζευγάριστο Walled Garden του Κάστρου, στην αρχή της διήμερης επίσημης επίσκεψής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τους συνόδευσαν στο, για τη συνάντηση με τον Βασιλιάκαι τη ΒασίλισσαΌπως έγινε γνωστό, ηήταν αδιάθετη χθες, αλλά, τελικά, η συμμετοχή της σε όλες τις εκδηλώσεις της επίσημης επίσκεψης Τραμπ επιβεβαιώθηκε χθες από επίσημες βασιλικές πηγές.Κάρολος και Καμίλα υποδέχτηκαν τον Τραμπ και την Πρώτη Κυρία έξω από το Victoria House, ενώ τη διαδικασία συνόδευε μουσικά η μπάντα του Ιππικού του Βασιλικού Οίκου.Ακολούθως, ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησαν περιήγηση με άμαξες στο κτήμα του Γουίνδσορ, ενώ προηγήθηκε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων ΗΠΑ και Βρετανίας.Συνολικά, 80 στρατιώτες συνοδεύουν τον Βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο.