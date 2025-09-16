Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Μπέσεντ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει σε 2-3 μήνες αν η Ευρώπη βάλει δασμούς σε αγοραστές ρωσικού πετρελαίου
Περιμένουμε από τους Ευρωπαίους να κάνουν το μερίδιό τους τώρα, και δεν προχωράμε χωρίς τους Ευρωπαίους, ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών
Την πεποίθηση πως ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να τελειώσει εντός 60-90 ημερών, εάν η Ευρώπη επιβάλει σημαντικούς δευτερεύοντες δασμούς στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, σύμφωνα με το Reuters.
Ο Μπέσεντ τόνισε ότι η κυβέρνηση του Τραμπ δεν θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα για να εμποδίσει την Κίνα να συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, εκτός εάν οι ευρωπαϊκές χώρες επιβάλλουν τους δικούς τους υψηλούς δασμούς στην Κίνα και την Ινδία.
Ο Αμερικανός υπουργός ανέφερε, ακόμα, ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στη μείωση των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο και να συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Περιμένουμε από τους Ευρωπαίους να κάνουν το μερίδιό τους τώρα, και δεν προχωράμε χωρίς τους Ευρωπαίους», είπε χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, επέκρινε τις ευρωπαϊκές χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου που έχουν υποστεί διύλιση στην Ινδία, υποστηρίζοντας ότι συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.
«Σας εγγυώμαι ότι αν η Ευρώπη επιβάλει σημαντικούς δευτερεύοντες δασμούς στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, ο πόλεμος θα τελειώσει σε 60 ή 90 ημέρες», σημείωσε ο Μπέσεντ, εξηγώντας ότι αυτό θα αποκόψει την κύρια πηγή εισοδήματος της Μόσχας.
Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές χώρες για την ενίσχυση των κυρώσεων κατά των ρωσικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαϊκών κολοσσών Rosneft και Lukoil, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο ευρύτερης χρήσης των «παγωμένων» ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.
