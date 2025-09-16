Μπέσεντ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει σε 2-3 μήνες αν η Ευρώπη βάλει δασμούς σε αγοραστές ρωσικού πετρελαίου

Την πεποίθηση πως ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να τελειώσει εντός, εάν η Ευρώπη επιβάλει σημαντικούς δευτερεύοντες δασμούς στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών,, σύμφωνα με τοτόνισε ότι η κυβέρνηση τουδεν θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα για να εμποδίσει την Κίνα να συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, εκτός εάν οι ευρωπαϊκές χώρες επιβάλλουν τους δικούς τους υψηλούς δασμούς στην Κίνα και την Ινδία.Ο Αμερικανός υπουργός ανέφερε, ακόμα, ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στη μείωση των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο και να συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου στην. «Περιμένουμε από τους Ευρωπαίους να κάνουν το μερίδιό τους τώρα, και δεν προχωράμε χωρίς τους Ευρωπαίους», είπε χαρακτηριστικά.Επιπλέον, επέκρινε τις ευρωπαϊκές χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου που έχουν υποστεί διύλιση στην Ινδία, υποστηρίζοντας ότι συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.«Σας εγγυώμαι ότι αν η Ευρώπη επιβάλει σημαντικούς δευτερεύοντες δασμούς στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, ο πόλεμος θα τελειώσει σε 60 ή 90 ημέρες», σημείωσε ο, εξηγώντας ότι αυτό θα αποκόψει την κύρια πηγή εισοδήματος της Μόσχας.Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές χώρες για την ενίσχυση των κυρώσεων κατά των ρωσικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαϊκών κολοσσώνκαι, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο ευρύτερης χρήσης των «παγωμένων» ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.