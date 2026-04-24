Το σχέδιο των ΗΠΑ αν καταρρεύσει η εκεχειρία με το Ιράν: Πλήγματα σε στόχους στο Ορμούζ και σε πρόσωπα που υπονομεύουν τις διαπραγματεύσεις

Το CNN αποκαλύπτει τις επιλογές που επεξεργάζονται στον Λευκό Οίκο σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν ανταποκριθεί στο κάλεσμα Τραμπ για συμφωνία





Οι επιλογές, μεταξύ διαφόρων κατηγοριών στόχων που εξετάζονται, περιλαμβάνουν πλήγματα με ιδιαίτερη έμφαση στη λεγόμενη «δυναμική στόχευση» των ιρανικών δυνατοτήτων γύρω απόΠερσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.



CNN πιθανά πλήγματα εναντίον μικρών ταχύπλοων επιθετικών σκαφών, πλοίων ναρκοθέτησης και άλλων ασύμμετρων μέσων, τα οποία έχουν επιτρέψει στην Τεχεράνη να μπλοκάρει αποτελεσματικά τις κρίσιμες αυτές θαλάσσιες οδούς και να τις χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κλείσιμο του περάσματος έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία, απειλώντας να υπονομεύσει τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, ενώ έχει συμβεί παρά την εκεχειρία που ανέστειλε τα αμερικανικά πλήγματα τα οποία ξεκίνησαν στις 7 Απριλίου.



Αν και οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει το ιρανικό ναυτικό, το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου μήνα των βομβαρδισμών επικεντρώθηκε σε στόχους μακριά από τα Στενά, επιτρέποντας στις ΗΠΑ να επιχειρούν βαθύτερα εντός του ιρανικού εδάφους. Τα νέα σχέδια προβλέπουν μια πιο συγκεντρωμένη εκστρατεία βομβαρδισμών γύρω από στρατηγικές θαλάσσιες αρτηρίες.



Προηγούμενες αναφορές έχουν επισημάνει ότι μεγάλο ποσοστό των παράκτιων αμυντικών πυραύλων του Ιράν παραμένει άθικτο. Παράλληλα, η Τεχεράνη διαθέτει μεγάλο αριθμό μικρών σκαφών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλατφόρμες επίθεσης κατά πλοίων, περιπλέκοντας τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά το πέρασμα.







Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ΗΠΑ ενδέχεται να υλοποιήσουν και προηγούμενη απειλή του Τραμπ για πλήγματα σε στόχους διπλής χρήσης και κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων, με στόχο να εξαναγκάσουν το Ιράν σε διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν δεν υπάρξει διπλωματική λύση. Ωστόσο, τέτοια πλήγματα θα συνιστούσαν σημαντική και αμφιλεγόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης, όπως έχουν προειδοποιήσει νυν και πρώην αξιωματούχοι.



Τα πρόσωπα που μπορεί να μπουν στο στόχαστρο Μια ακόμη επιλογή που εξετάζεται είναι η στοχοποίηση συγκεκριμένων Ιρανών στρατιωτικών ηγετών και άλλων προσώπων του καθεστώτος που θεωρούνται ότι υπονομεύουν τις διαπραγματεύσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο Αχμάντ Βαχίντι, ο οποίος φέρεται να διατελεί αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης.



Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το ιρανικό καθεστώς είναι «διχασμένο» μετά από κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ–Ισραήλ που οδήγησαν στον θάνατο υψηλόβαθμων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη της χώρας. Σε ανάρτησή του την Πέμπτη, αναφέρθηκε σε ρήγμα μεταξύ των Φρουρών της Επανάστασης και κυβερνητικών στελεχών που συμμετείχαν σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ. «Το Ιράν δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του. Οι εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ “σκληροπυρηνικών” και “μετριοπαθών” είναι τρελές», έγραψε χαρακτηριστικά.



Περαιτέρω αμερικανικά πλήγματα αναμένεται να στοχεύσουν και τις εναπομείνασες στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, όπως πυραύλους, εκτοξευτές και εγκαταστάσεις παραγωγής που δεν καταστράφηκαν κατά το αρχικό κύμα επιθέσεων ή έχουν μετακινηθεί σε νέες θέσεις μετά την έναρξη της εκεχειρίας. Εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αναφέρουν ότι περίπου το ήμισυ των εκτοξευτών πυραύλων και χιλιάδες drones αυτοκτονίας παραμένουν επιχειρησιακά.



Την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ παραδέχθηκε ότι το Ιράν έχει μετακινήσει μέρος των στρατιωτικών του μέσων κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν αυτούς τους στόχους εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.



Επιφυλακτικός ο Τραμπ Παρά τις προετοιμασίες, ο Τραμπ εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι σε μια νέα πολεμική κλιμάκωση, προτιμώντας διπλωματική λύση. Ωστόσο, πηγές επισημαίνουν ότι η παράταση της εκεχειρίας δεν είναι απεριόριστη και ο αμερικανικός στρατός παραμένει σε ετοιμότητα για επανέναρξη επιχειρήσεων.



Ο Τραμπ έχει εκφράσει επίσης τη δυσαρέσκειά του για την άρνηση του Ιράν να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, τον οποίο η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά αποκλείσει για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Σύμφωνα με πηγές, η αμερικανική πλευρά υποτίμησε την πρόθεση του Ιράν να προχωρήσει σε αυτό το βήμα πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων, κάτι που θα μπορούσε να είχε αποτραπεί με την έγκαιρη ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.



Η αποτυχία αποτροπής του αποκλεισμού οδήγησε στη σημερινή αντιπαράθεση, με τα δεξαμενόπλοια να αποφεύγουν τη διέλευση λόγω φόβου επιθέσεων. Το αμερικανικό ναυτικό διαθέτει σήμερα 19 πλοία στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων δύο αεροπλανοφόρων, και επτά στον Ινδικό Ωκεανό.



Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίσης αποκλεισμό ιρανικών λιμένων στις 13 Απριλίου, ανακατευθύνοντας τουλάχιστον 33 πλοία. Αμερικανικές δυνάμεις έχουν επιβιβαστεί σε τουλάχιστον τρία πλοία, μεταξύ των οποίων δύο στον Ινδικό Ωκεανό. Η πιο πρόσφατη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν «πλοίο χωρίς σημαία υπό καθεστώς κυρώσεων» που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο.