Δυο νεκροί και 9 τραυματίες στη νότια Ουκρανία σε επιδρομές της Ρωσίας

Ρωσικές επιδρομές στοίχισαν τη ζωή σε δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους στη νότια Ουκρανία, στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Μικολάιφ, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι, την ώρα που οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο εξάπλωσης του πολέμου.
«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε» κατά τη διάρκεια επιδρομής, ανέφερε ο Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην περιφέρεια Ζαπορίζια, μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έσπευσαν επιτόπου.
«Ο αριθμός των τραυματιών στην εχθρική επίθεση στη Ζαπορίζια αυξήθηκε στους εννιά», πρόσθεσε σε άλλη ανάρτησή του.
Στη Μικολάιφ, ο Βιτάλι Κιμ έκανε λόγο για έναν νεκρό στη δική του περιφέρεια.
«Πριν από μερικές ώρες, οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε αγρόκτημα στην κοινότητα Τσορνομόρσκα», ανέφερε.
«Άνδρας, χειριστής τρακτέρ, σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν στο χωράφι», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης μέσω Telegram, καταδικάζοντας «στοχευμένη επίθεση εναντίον αμάχων».
Το Κρεμλίνο έκρινε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο βρίσκονται σε «παύση», τριάμισι χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που άφησε πίσω δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς κι έχει αναγκάσει εκατομμύρια άλλους να ξεριζωθούν.
Το NATO ανακοίνωσε την Παρασκευή την έναρξη επιχείρησης για την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής του πτέρυγας, μετά την είσοδο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας, που οι Ευρωπαίοι απέδωσαν στη Ρωσία.
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ελέγχουν περί το 20% του ουκρανικού εδάφους.
Το Κρεμλίνο απαιτεί μεταξύ άλλων το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από περιοχές που συνεχίζει να κατέχει κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, ιδίως από την περιφέρεια Ντονέτσκ, κάτι που θεωρεί προϋπόθεση για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Η ουκρανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά τις αξιώσεις της Μόσχας.
Undoubtedly, Putin is a war criminal.— Viacheslav Abroskin (@Veslav70682702) September 16, 2025
But the thousands of his soldiers launching missiles at Ukrainian cities are criminals too.
Last night, Russia once again bombarded 🇺🇦Zaporizhzhia with missiles.
This is a crime against humanity☝️#Russia is a terrorist state. pic.twitter.com/yTkIpZarWn
