Αυστραλία: Επενδύει 6,8 δισ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό ναυπηγείου για την κατασκευή πυρηνοκίνητων υποβρυχίων
Το 2021 η Αυστραλία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ υπέγραψαν την τριμερή συμφωνία AUKUS με στόχο την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού
Η αυστραλιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή (14/9) πως θα επενδύσει 12 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (6,8 δισ. ευρώ) για να εκσυγχρονίσει ένα από τα ναυπηγεία της χώρας ώστε να κατασκευάσει στόλο πυρηνοκίνητων υποβρυχίων.
Το ποσό αυτό θα δαπανηθεί την προσεχή δεκαετία για τον εκσυγχρονισμό του ναυπηγείου Χέντερσον, κοντά στο Περθ της δυτικής Αυστραλίας, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς.
Το 2021 η Αυστραλία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ υπέγραψαν την τριμερή συμφωνία AUKUS με στόχο την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η συμφωνία προβλέπει την πώληση στην Καμπέρα τριών έως πέντε αμερικανικών υποβρυχίων κλάσης Virginia τα επόμενα 15 χρόνια και ότι ακολούθως η Αυστραλία θα κατασκευάζει δικά της σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Καθώς όμως τα αμερικανικά ναυπηγεία δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε τον Ιούνιο αναθεώρηση της συμφωνίας AUKUS ώστε να διασφαλίσει πως θα παραμείνει συνεπής ως προς τους στόχους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
