Αυστραλία: Επενδύει 6,8 δισ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό ναυπηγείου για την κατασκευή πυρηνοκίνητων υποβρυχίων

Το 2021 η Αυστραλία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ υπέγραψαν την τριμερή συμφωνία AUKUS με στόχο την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού