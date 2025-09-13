Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Πάνω από 250.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό
Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι ζουν μέσα και γύρω από την πόλη της Γάζας – Οι IDF έριξαν φυλλάδια στην πόλη και καλούσαν τους κατοίκους να την εγκαταλείψουν
Πάνω από 250.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας και εκτοπίστηκαν σε άλλες περιοχές του θύλακα ανακοίνωσαν σήμερα οι IDF. Η ανακοίνωση έρχεται μετά και την εντατικοποίηση των χερσαίων και αεροπορικών ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων τις τελευταίες εβδομάδες.
Άλλωστε, οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν φυλλάδια στην πόλη, καλώντας τους κατοίκους των δυτικών συνοικιών να τις εγκαταλείψουν. «Ο στρατός ενεργεί με ισχύ στον τομέα σας και είναι αποφασισμένος να εξαρθρώσει και να νικήσει τη Χαμάς», έγραφαν τα φυλλάδια. «Για τη δική σας ασφάλεια απομακρυνθείτε αμέσως μέσω της οδού αλ Ρασίντ προς τα νότια. Σας έχουμε προειδοποιήσει», πρόσθεταν.
Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας έκανε λόγο για πέντε Παλαιστίνιους νεκρούς από τα ξημερώματα λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών, μία ημέρα μετά τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων στον παλαιστινιακό θύλακα, με βάση την ίδια πηγή.
«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του στρατού, περισσότερο από ένα τέταρτο του εκατομμυρίου των κατοίκων της πόλης της Γάζας την έχουν εγκαταλείψει για τη δική τους ασφάλεια», έγραψε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ στο Χ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ, περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι ζουν μέσα και γύρω από την πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του θύλακα.
Στόχος του στρατού του Ισραήλ είναι να θέσει υπό τον έλεγχό του την πόλη της Γάζας, την οποία Ισραηλινοί αξιωματούχοι παρουσιάζουν ως ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταστρέψει τις τελευταίες ημέρες πολλά πολυώροφα κτίρια κατοικιών στην πόλη της Γάζας, με τον στρατό να δηλώνει ότι «θα εντείνει τον ρυθμό των στοχευμένων πληγμάτων (...) προκειμένου να καταστραφούν οι τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς (...) και να περιοριστεί η απειλή για τα στρατεύματα».
Πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι αυτός ο νέος εκτοπισμός των Παλαιστινίων προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είναι αδύνατος και επικίνδυνος.
Στόχος ο έλεγχος της πόλης
