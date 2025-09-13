Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Πολιτική για το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας θα παρουσιάσει ο Κιμ Γιονγκ Ουν
Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στο προσεχές συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος της Βόρειας Κορέας εξήγησε ο ίδιος
Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι στο προσεχές συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος θα παρουσιάσει μια πολιτική κοινής προώθησης πυρηνικών όπλων και συμβατικής στρατιωτικής ισχύος, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (KCNA).
Κατά την επιθεώρηση ερευνητικών κέντρων για την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων, την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο Κιμ δήλωσε ότι «το 9ο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος της Κορέας θα παρουσιάσει την πολιτική ταυτόχρονης προώθησης πυρηνικών και συμβατικών ενόπλων δυνάμεων για τη θωράκιση της εθνικής άμυνας».
Ο Κιμ Γιουνγκ Ουν παρακολούθησε την Παρασκευή άσκηση βολής του βορειοκορεατικού στρατού και επιθεώρησε χώρο ανέγερσης νοσοκομείου, σύμφωνα με το KCNA.
Στις αρχές του μήνα, ο Κιμ ταξίδεψε στο Πεκίνο όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει αρκετούς ηγέτες κρατών, μεταξύ των οποίων τους προέδρους της Κίνας και της Ρωσίας.
Στις αρχές του μήνα, ο Κιμ ταξίδεψε στο Πεκίνο όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει αρκετούς ηγέτες κρατών, μεταξύ των οποίων τους προέδρους της Κίνας και της Ρωσίας.
