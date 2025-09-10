Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην πόλη Αντίπ της Γαλλίας - Δύο τραυματίες
Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην πόλη Αντίπ της Γαλλίας - Δύο τραυματίες

Ο δράστης συνελήφθη - Με σοβαρά τραύματα 52χρονη καθηγήτρια

Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην πόλη Αντίπ της Γαλλίας - Δύο τραυματίες
Ένας άνδρας μπήκε σήμερα σε σχολείο στην πόλη Αντίπ, στην νότια Γαλλία, οπλισμένος με μαχαίρι και τραυμάτισε δύο άτομα, ανακοίνωσε η αστυνομία. «Ο δράστης συνελήφθη, δεν αποτελεί πλέον απειλή» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, ο άνδρας τραυμάτισε μια 16χρονη μαθήτρια και μια 52χρονη καθηγήτρια. Η δεύτερη τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Η 16χρονη μαθήτρια υπέστη ελαφρά τραύματα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο 18χρονος δράστης, ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει άμεσες λεπτομέρειες για τα κίνητρά του.

