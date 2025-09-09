Πέταξαν κεφάλια χοίρων μπροστά σε τζαμιά και σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι
ΚΟΣΜΟΣ
Παρίσι

Πέταξαν κεφάλια χοίρων μπροστά σε τζαμιά και σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι

Τα μακάβρια ευρήματα σε δημόσιους χώρους προκάλεσαν οργή και καταδίκη, με τον υπουργό Εσωτερικών να χαρακτηρίζει τις επιθέσεις σε χώρους λατρείας «απύθμενη δειλία»

Πέταξαν κεφάλια χοίρων μπροστά σε τζαμιά και σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι
37 ΣΧΟΛΙΑ
Κεφάλια χοίρων ανακαλύφθηκαν σήμερα το πρωί μπροστά σε τζαμιά στο Παρίσι και την περιφέρειά του, ανακοίνωσε μέσω του X ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού Λοράν Νουνέζ, καταγγέλλοντας «απεχθείς πράξεις».

Τα κεφάλια αυτά βρέθηκαν σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι, στο Σηκουάνα-Σεν-Ντενί (ανατολικά του Παρισιού) και στο Ο-ντε-Σεν (νοτιοδυτικά του Παρισιού), έγινε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο από πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.



«Άρχισε αμέσως έρευνα», πρόσθεσε ο αρχηγός της αστυνομίας διαβεβαιώνοντας πως «καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να βρεθούν οι δράστες αυτών των απεχθών πράξεων».

«Εκφράζω όλη την υποστήριξή μου προς τους υπευθύνους και τους πιστούς των τζαμιών που επλήγησαν απ' αυτές τις αφόρητες προκλήσεις. Το να επιτίθεται κάποιος σε χώρους λατρείας αποτελεί απύθμενη δειλία», έγραψε από την πλευρά του στο X ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό.



Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ

Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα

Συνελήφθησαν γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια - Είχαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλομπ

37 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης