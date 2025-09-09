Πέταξαν κεφάλια χοίρων μπροστά σε τζαμιά και σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Τα μακάβρια ευρήματα σε δημόσιους χώρους προκάλεσαν οργή και καταδίκη, με τον υπουργό Εσωτερικών να χαρακτηρίζει τις επιθέσεις σε χώρους λατρείας «απύθμενη δειλία»
Κεφάλια χοίρων ανακαλύφθηκαν σήμερα το πρωί μπροστά σε τζαμιά στο Παρίσι και την περιφέρειά του, ανακοίνωσε μέσω του X ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού Λοράν Νουνέζ, καταγγέλλοντας «απεχθείς πράξεις».
Τα κεφάλια αυτά βρέθηκαν σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι, στο Σηκουάνα-Σεν-Ντενί (ανατολικά του Παρισιού) και στο Ο-ντε-Σεν (νοτιοδυτικά του Παρισιού), έγινε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο από πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.
«Άρχισε αμέσως έρευνα», πρόσθεσε ο αρχηγός της αστυνομίας διαβεβαιώνοντας πως «καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να βρεθούν οι δράστες αυτών των απεχθών πράξεων».
«Εκφράζω όλη την υποστήριξή μου προς τους υπευθύνους και τους πιστούς των τζαμιών που επλήγησαν απ' αυτές τις αφόρητες προκλήσεις. Το να επιτίθεται κάποιος σε χώρους λατρείας αποτελεί απύθμενη δειλία», έγραψε από την πλευρά του στο X ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό.
Ce matin tôt, des têtes de cochon ont été découvertes sur la voie publique devant l'entrée de plusieurs mosquées de l'agglomération. Une enquête a immédiatement été ouverte. Tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ces actes abjects. pic.twitter.com/h08ufL97pj— Laurent Nuñez (@NunezLaurent) September 9, 2025
Tout mon soutien aux responsables et aux fidèles des mosquées touchées par ces provocations insupportables.— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) September 9, 2025
S’en prendre à des lieux de culte est d’une lâcheté insondable. https://t.co/44qFinE7cR
