Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα
Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα
Την Κυριακή ο Τραμπ προειδοποίησε «για τελευταία φορά» τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο συμφωνίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας
Ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, πιέζει την πολιτική ηγεσία της Χαμάς «να ανταποκριθεί θετικά» στο νέο σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση των ομήρων, όπως δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες που διεξήχθησαν σήμερα στη Ντόχα.
«Ο πρωθυπουργός του Κατάρ άσκησε πιέσεις στη Χαμάς να ανταποκριθεί θετικά στη νέα αμερικανική πρόταση, η οποία διαβιβάστηκε μέσω μεσολαβητών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.
Χθες Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε «για τελευταία φορά» τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο συμφωνίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας πως θα υπάρξουν «συνέπειες σε περίπτωση απόρριψης».
«Ο πρωθυπουργός του Κατάρ άσκησε πιέσεις στη Χαμάς να ανταποκριθεί θετικά στη νέα αμερικανική πρόταση, η οποία διαβιβάστηκε μέσω μεσολαβητών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.
Χθες Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε «για τελευταία φορά» τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο συμφωνίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας πως θα υπάρξουν «συνέπειες σε περίπτωση απόρριψης».
Ειδήσεις σήμερα:
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα