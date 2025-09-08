Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα
Λωρίδα της Γάζας Χαμάς Κατάρ ΗΠΑ Όμηροι

Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Την Κυριακή ο Τραμπ προειδοποίησε «για τελευταία φορά» τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο συμφωνίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας

Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα
Ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, πιέζει την πολιτική ηγεσία της Χαμάς «να ανταποκριθεί θετικά» στο νέο σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση των ομήρων, όπως δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες που διεξήχθησαν σήμερα στη Ντόχα.

«Ο πρωθυπουργός του Κατάρ άσκησε πιέσεις στη Χαμάς να ανταποκριθεί θετικά στη νέα αμερικανική πρόταση, η οποία διαβιβάστηκε μέσω μεσολαβητών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Χθες Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε «για τελευταία φορά» τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο συμφωνίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας πως θα υπάρξουν «συνέπειες σε περίπτωση απόρριψης».


