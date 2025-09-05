Ο Στάρμερ προχωρά σε ευρύ ανασχηματισμό μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Άντζελα Ρέινερ
Ο Στάρμερ προχωρά σε ευρύ ανασχηματισμό μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Άντζελα Ρέινερ
Σύμφωνα με το BBC, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι ορίστηκε νέος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προχωρά σε ευρύ ανασχηματισμό της κυβέρνησής του, στον απόηχο της παραίτησης της αντιπροέδρου της κυβέρνησης των Εργατικών, Άντζελα Ρέινερ, λόγω ενός οικονομικού σκανδάλου.
Η Ρέινερ παραιτήθηκε σήμερα, δύο ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά ενός διαμερίσματος. Η παραδοχή της αυτή συνιστά ένα νέο πλήγμα για την κυβέρνηση των Εργατικών.
Σύμφωνα με το BBC, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι ορίστηκε νέος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αντικαθιστώντας την Ρέινερ.
Νέα υπουργός Εξωτερικών θα αναλάβει η μέχρι σήμερα υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ, σύμφωνα με τον Guardian.
Η Σαμπάνα Μαχμούντ, νυν υπουργός Δικαιοσύνης, αναμένεται να αντικαταστήσει την Κούπερ στο υπουργείο Εσωτερικών.
Η Ρέινερ παραιτήθηκε σήμερα, δύο ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά ενός διαμερίσματος. Η παραδοχή της αυτή συνιστά ένα νέο πλήγμα για την κυβέρνηση των Εργατικών.
Σύμφωνα με το BBC, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι ορίστηκε νέος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αντικαθιστώντας την Ρέινερ.
Νέα υπουργός Εξωτερικών θα αναλάβει η μέχρι σήμερα υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ, σύμφωνα με τον Guardian.
Η Σαμπάνα Μαχμούντ, νυν υπουργός Δικαιοσύνης, αναμένεται να αντικαταστήσει την Κούπερ στο υπουργείο Εσωτερικών.
Ειδήσεις σήμερα:
Πουλάει τρέλα ο Καμμένος για τα ηχητικά - «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης
Αιμομιξία στην Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο με τις συνευρέσεις
Sicario: Ποιος είναι ο 18χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Πουλάει τρέλα ο Καμμένος για τα ηχητικά - «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης
Αιμομιξία στην Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο με τις συνευρέσεις
Sicario: Ποιος είναι ο 18χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα