Ο Στάρμερ προχωρά σε ευρύ ανασχηματισμό μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Άντζελα Ρέινερ
ΚΟΣΜΟΣ
Κιρ Στάρμερ Ανασχηματισμός Βρετανία

Ο Στάρμερ προχωρά σε ευρύ ανασχηματισμό μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Άντζελα Ρέινερ

Σύμφωνα με το BBC, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι ορίστηκε νέος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Ο Στάρμερ προχωρά σε ευρύ ανασχηματισμό μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Άντζελα Ρέινερ
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προχωρά σε ευρύ ανασχηματισμό της κυβέρνησής του, στον απόηχο της παραίτησης της αντιπροέδρου της κυβέρνησης των Εργατικών, Άντζελα Ρέινερ, λόγω ενός οικονομικού σκανδάλου.

Η Ρέινερ παραιτήθηκε σήμερα, δύο ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά ενός διαμερίσματος. Η παραδοχή της αυτή συνιστά ένα νέο πλήγμα για την κυβέρνηση των Εργατικών.

Σύμφωνα με το BBC, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι ορίστηκε νέος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αντικαθιστώντας την Ρέινερ.

Νέα υπουργός Εξωτερικών θα αναλάβει η μέχρι σήμερα υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Σαμπάνα Μαχμούντ, νυν υπουργός Δικαιοσύνης, αναμένεται να αντικαταστήσει την Κούπερ στο υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πουλάει τρέλα ο Καμμένος για τα ηχητικά - «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης

Αιμομιξία στην Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο με τις συνευρέσεις

Sicario: Ποιος είναι ο 18χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης