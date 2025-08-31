Ουκρανία: Viral η σκυλίτσα που δύο μέρες έψαχνε το αφεντικό της το οποίο σκοτώθηκε στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Κίεβο Σκυλίτσα Επίθεση

Ουκρανία: Viral η σκυλίτσα που δύο μέρες έψαχνε το αφεντικό της το οποίο σκοτώθηκε στο Κίεβο

Η Jesse δεν εγκατέλειψε ούτε στιγμή τον χώρο όπου βρισκόταν μαζί με τον άνθρωπό της πριν από τη φονική επίθεση της Πέμπτης στο Κίεβο - Την υιοθέτησαν διασώστες

Ουκρανία: Viral η σκυλίτσα που δύο μέρες έψαχνε το αφεντικό της το οποίο σκοτώθηκε στο Κίεβο
15 ΣΧΟΛΙΑ
Συγκίνηση προκαλεί η ιστορία της Jesse, της σκυλίτσας που παρέμεινε για δύο ημέρες στα ερείπια πολυκατοικίας στο Κίεβο, αναζητώντας τον ιδιοκτήτη της που σκοτώθηκε κατά τη μαζική ρωσική επίθεση της 28ης Αυγούστου. Τελικά, διασώστες της πολιτικής προστασίας την υιοθέτησαν, χαρίζοντάς της ένα νέο σπίτι.

Η Jesse δεν εγκατέλειψε ούτε στιγμή τον χώρο όπου βρισκόταν μαζί με τον άνθρωπό της πριν από τη φονική επίθεση. Βίντεο που κυκλοφόρησαν έδειξαν το ζώο να ουρλιάζει και να περιπλανιέται κοντά στην κατεστραμμένη είσοδο πολυκατοικίας στο Κίεβο.

@dsns_official

Її світ зупинився 28 серпня… Але незламна вірність досі тримає Джессі серед руїн у Києві … чекає на господаря, який вже не повернеться 💔 #russiaterroriststate #війнавукраїні #kyiv #ukraine #war

♬ Boundless Worship - Josué Novais Piano Worship


«Ο κόσμος της σταμάτησε στις 28 Αυγούστου. Αλλά η αδιάρρηκτη πίστη της κράτησε τη Jesse ανάμεσα στα ερείπια στο Κίεβο», ανέφερε σε ανάρτησή της η κρατική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της Ουκρανίας, η οποία έκανε γνωστό ότι η σκυλίτσα βρήκε τελικά καταφύγιο σε μια νέα οικογένεια.


Ειδήσεις σήμερα:

Χειρίστρια γερανού στο Ελληνικό γίνεται viral - Απαντά σε ερωτήσεις από τα 150 μέτρα ύψος και μαζεύει εκατοντάδες χιλιάδες views

Ο Κασσελάκης δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του από τον γάμο με τον Τάιλερ - «Είμαστε περήφανοι για εμάς»

Τα μέτρα Μητσοτάκη για τη μεσαία τάξη από τη ΔΕΘ - Η στρατηγική για την επόμενη ημέρα της οικονομίας
15 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης