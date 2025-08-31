Ουκρανία: Viral η σκυλίτσα που δύο μέρες έψαχνε το αφεντικό της το οποίο σκοτώθηκε στο Κίεβο
Η Jesse δεν εγκατέλειψε ούτε στιγμή τον χώρο όπου βρισκόταν μαζί με τον άνθρωπό της πριν από τη φονική επίθεση της Πέμπτης στο Κίεβο - Την υιοθέτησαν διασώστες
Συγκίνηση προκαλεί η ιστορία της Jesse, της σκυλίτσας που παρέμεινε για δύο ημέρες στα ερείπια πολυκατοικίας στο Κίεβο, αναζητώντας τον ιδιοκτήτη της που σκοτώθηκε κατά τη μαζική ρωσική επίθεση της 28ης Αυγούστου. Τελικά, διασώστες της πολιτικής προστασίας την υιοθέτησαν, χαρίζοντάς της ένα νέο σπίτι.
Η Jesse δεν εγκατέλειψε ούτε στιγμή τον χώρο όπου βρισκόταν μαζί με τον άνθρωπό της πριν από τη φονική επίθεση. Βίντεο που κυκλοφόρησαν έδειξαν το ζώο να ουρλιάζει και να περιπλανιέται κοντά στην κατεστραμμένη είσοδο πολυκατοικίας στο Κίεβο.
«Ο κόσμος της σταμάτησε στις 28 Αυγούστου. Αλλά η αδιάρρηκτη πίστη της κράτησε τη Jesse ανάμεσα στα ερείπια στο Κίεβο», ανέφερε σε ανάρτησή της η κρατική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της Ουκρανίας, η οποία έκανε γνωστό ότι η σκυλίτσα βρήκε τελικά καταφύγιο σε μια νέα οικογένεια.
Її світ зупинився 28 серпня… Але незламна вірність досі тримає Джессі серед руїн у Києві … чекає на господаря, який вже не повернеться 💔
