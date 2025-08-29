Αποφυλακίζεται ο Γερμανός ύποπτος για την απαγωγή της Μαντλίν ΜακΚάν

Δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για την εξαφάνιση της μικρής Βρετανίδας και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή - Επικίνδυνο άτομο που μπορεί να διαπράξει και νέα εγκλήματα τον θεωρούν οι γερμανικές Αρχές