Ηλεκτρονικό βραχιολάκι για τον Κρίστιαν Μπρίκνερ - Πιθανή αποφυλάκιση του κύριου υπόπτου στην υπόθεση Μαντλίν ΜακΚαν
Ηλεκτρονικό βραχιολάκι για τον Κρίστιαν Μπρίκνερ - Πιθανή αποφυλάκιση του κύριου υπόπτου στην υπόθεση Μαντλίν ΜακΚαν
Πρώην αστυνομικός πλήρωσε πρόστιμα που χρωστούσε ο Μπρίκνερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αποφυλάκισή του
Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές ζήτησαν την τοποθέτηση ηλεκτρονικού βραχιολιού στον κύριο ύποπτο για την υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚαν και καταδικασμένο βιαστή Κρίστιαν Μπρίκνερ, καθώς προετοιμάζονται για την πιθανή αποφυλάκισή του σε λίγες εβδομάδες.
Ο Μπρίκνερ, ο κύριος ύποπτος για την εξαφάνιση της 3χρονης Βρετανίδας το 2007, εκτίει ποινή επτά ετών στη φυλακή του Όλντενμπουργκ για πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ο βιασμός μιας 72χρονης Αμερικανίδας στην Πορτογαλία.
Ωστόσο, ο 48χρονος Γερμανός υπήκοος, ο οποίος επρόκειτο να παραμείνει στη φυλακή μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2026, ενδέχεται να αποφυλακιστεί στις 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την Daily Mail.
Ο Μπρίκνερ χρωστούσε 1.446 ευρώ σε πρόστιμα το οποίο είχε προσθέσει 11 ημέρες στην ποινή του και θα τον κρατούσε στη φυλακή μέχρι το 2026. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, μια ανώνυμη πρώην αστυνομικός των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών πλήρωσε τα πρόστιμα, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρόωρη αποφυλάκισή του.
Οι Γερμανοί εισαγγελείς προσπαθούσαν να κρατήσουν τον καταδικασμένο βιαστή στη φυλακή, καθώς φοβούνται ότι θα διαφύγει αμέσως από τη χώρα, εμποδίζοντας τους να συνεχίσουν τις έρευνες για την εξαφάνιση της Μαντλίν. Τώρα, τον παρακολουθούν στενά, καθώς πλησιάζει η ημερομηνία αποφυλάκισής του.
Σύμφωνα με το Der Spiegel, θα υποχρεωθεί να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιόλι στον αστράγαλο όταν αποφυλακιστεί. Θα πρέπει επίσης να δηλώσει μόνιμη διεύθυνση κατοικίας μετά την αποφυλάκισή του και θα του απαγορευτεί να εγκαταλείψει τη Γερμανία χωρίς την άδεια των Αρχών.
Στο πλαίσιο της επιτήρησής του, δεν θα του επιτραπεί να παραμείνει σε «ορισμένους χώρους» που «θα μπορούσαν να του προσφέρουν την ευκαιρία ή το κίνητρο να διαπράξει περαιτέρω εγκλήματα», σύμφωνα με πρόταση της εισαγγελικής αρχής.
Ο Μπρίκνερ πρέπει επίσης να παρουσιάζεται στην υπηρεσία επιτήρησης σε συγκεκριμένες ώρες και να αναφέρει αμέσως οποιαδήποτε αλλαγή κατοικίας ή τόπου εργασίας.
Η ανακριτική αρχή έχει επίσης υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για επιτήρηση με αναστολή, η οποία θα αποφασιστεί από το Ποινικό Δικαστήριο του Χιλντεσχάιμ στις 29 Αυγούστου.
Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο οποίος από το 2020 βρίσκεται υπό έρευνα της γερμανικής αστυνομίας σε σχέση με την εξαφάνιση της Μαντλίν, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Τον περασμένο Οκτώβριο, είχε αθωωθεί στο δικαστήριο για σεξουαλικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στο Αλγκάρβε μεταξύ 2000 και 2017.
Τον Ιούνιο, δύο θαμμένα όπλα ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια τριήμερης επιχείρησης αναζήτησης κοντά στο πρώην ερειπωμένο εξοχικό του Μπρίκνερ, σε κοντινή απόσταση από το σημείο εξαφάνισης της Μαντλίν.
