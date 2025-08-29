Γαλλία και Γερμανία ξεκινούν στρατηγικό διάλογο για τον ρόλο των γαλλικών πυρηνικών στην Ευρώπη
Γαλλία και Γερμανία ξεκινούν στρατηγικό διάλογο για τον ρόλο των γαλλικών πυρηνικών στην Ευρώπη
Ο στρατηγικός διάλογος, υπό την ηγεσία της γαλλικής προεδρίας και της γερμανικής καγκελαρίας, αντιστρέφει αποφάσεις πολλών δεκαετιών
Μπροστά στην αυξανόμενη διεθνή αστάθεια η Γαλλία και η Γερμανία, ξεκινούν συνομιλίες για το πώς η πυρηνική αποτρεπτική δύναμη της Γαλλίας θα μπορούσε να στηρίξει την ασφάλεια της Ευρώπης, σπάζοντας ένα ταμπού δεκαετιών, όπως σημειώνει το Politico.
Οι βάσεις μπήκαν κατά τη συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν και του Φρίντριχ Μερτς χθες, που έγινε σε ένα μάλλον χαλαρό πλαίσιο, στη νότια Γαλλία. Σήμερα οι δύο πλευρές είχαν συνομιλίες σε ένα πιο τυπικό πλαίσιο στην Τουλόν.
Στο κοινό έγγραφο πέντε σελίδων, η Γαλλία και η Γερμανία υπογραμμίζουν ότι «οι ανεξάρτητες στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Γαλλίας συνεισφέρουν σημαντικά στη συνολική ασφάλεια της συμμαχίας».
Οι δύο χώρες θα ξεκινήσουν στρατηγικό διάλογο υπό την ηγεσία της γαλλικής προεδρίας και της γερμανικής καγκελαρίας».
Εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και της απρόβλεπτης συμπεριφοράς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε να ξεκινήσουν συνομιλίες με τις ευρωπαϊκές χώρες για να συζητήσουν πώς η πυρηνική αποτρεπτική δύναμη της Γαλλίας μπορεί να συμβάλει στην ασφάλεια της ηπείρου.
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι είναι ανοιχτός στην ιδέα, μια σημαντική αλλαγή στάσης για τη Γερμανία, καθώς το Βερολίνο είχε επανειλημμένα απορρίψει παρόμοιες προτάσεις τις τελευταίες δεκαετίες.
Σύμφωνα με το γαλλικό πυρηνικό δόγμα, υπάρχει μια «ευρωπαϊκή διάσταση» στα λεγόμενα ζωτικά συμφέροντα της χώρας, τα οποία τα πυρηνικά έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν. Ωστόσο, το τι ακριβώς συνεπάγεται αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση και υπό ποιες συνθήκες η Γαλλία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την πυρηνική της ικανότητα πέρα από τα σύνορά της, παραμένει σκόπιμα ασαφές.
Το Παρίσι και το Βερολίνο ανακοίνωσαν μια νέα γαλλο-γερμανική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης: «Διαστημικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πυραύλων βασισμένο στο πρόγραμμα ODIN'S EYE και σε ένα δίκτυο ραντάρ εδάφους». Ονομάζεται JEWEL και είναι ανοιχτό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπογράμμισαν ακόμη Γαλλία και Γερμανία τη δέσμευσή τους για την ανάπτυξη του έργου για τα άρματα μάχης Main Ground Combat System (MGCS).
Όσον αφορά την Ουκρανία, το Βερολίνο και το Παρίσι δεσμεύτηκαν να παρέχουν νέα υποστήριξη στην αεροπορική άμυνα, υποσχέθηκαν να αγοράσουν περισσότερα όπλα από ουκρανικά εργοστάσια και υποστήριξαν την ένταξη του Κιέβου στα αμυντικά προγράμματα της ΕΕ.
Οι δύο χώρες ζήτησαν επίσης περισσότερη κοινή χρηματοδότηση της ΕΕ για στρατιωτική βοήθεια, συνδέοντάς την ρητά με την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης. Υποστήριξαν επίσης κοινά έργα με το Κίεβο στο πλαίσιο νέων επενδυτικών προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το EDIP και το SAFE.
Συζητήσεις για τα πυρηνικάΗ Γαλλία είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που διαθέτει πυρηνικά όπλα μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ένωση. Αντίθετα με τη Βρετανία, η Γαλλία δεν είναι μέλος της ομάδας πυρηνικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ.
Αποφάσεις για την ασφάλειαΣτα συμπεράσματα της Παρασκευής, η Γαλλία και η Γερμανία δεσμεύτηκαν ακόμη να εφαρμόσουν τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη φετινή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, δηλαδή να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2030 και να ενισχύσουν τα οπλοστάσιά τους.
Δεσμεύτηκαν, τέλος, για αυστηρότερη επιβολή κυρώσεων, βάζοντας στο στόχαστρο τον «στόλο-φάντασμα» της Ρωσίας που χρησιμοποιείται για τις εξαγωγές πετρελαίου και τους προμηθευτές τρίτων χωρών βασικών αγαθών που χρησιμοποιούνται από τον πολεμικό μηχανισμό του Κρεμλίνου — και τόνισαν την ανάγκη για αξιόπιστες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφάλειας.
