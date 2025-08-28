Η Ευρώπη να δείξει πυγμή αλλιώς θα γίνει σαν «κυνηγημένο ζώο», προειδοποιεί ο αρχηγός του γαλλικού στρατού

Οι κατακερματισμένες χώρες της Ευρώπης θα πρέπει να προχωρήσουν σε στενότερη συνεργασία για να αντισταθμίσουν τις «σφαίρες επιρροής» που δημιουργούν η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ, τονίζει ο Τιερί Μπουρκάρ