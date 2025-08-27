Η Χαμάς απορρίπτει τα επιχειρήματα του ισραηλινού στρατού για την επιδρομή στο νοσοκομείο Νάσερ
Τουλάχιστον 20 άνθρωποί, ανάμεσά τους και 5 δημοσιογράφοι, σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό του Ισραήλ στο νοσοκομείο της Γάζας
Η Χαμάς απέρριψε σήμερα το βράδυ τις δηλώσεις του ισραηλινού στρατού σε σχέση με την επιδρομή σε νοσοκομείο της Γάζας τη Δευτέρα κατά την οποία σκοτώθηκαν πέντε δημοσιογράφοι μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζοντάς τες "αβάσιμες", σύμφωνα με ανακοίνωση του ισλαμιστικού κινήματος.
Αντιδρώντας στην "προκαταρκτική" έρευνα του ισραηλινού στρατού που εξηγεί ότι είχε βάλει στο στόχαστρο μια κάμερα που είχε τοποθετήσει η Χαμάς στη ζώνη του νοσοκομείου Νάσερ και τη χρησιμοποιούσε "για να παρακολουθεί τις ενέργειες των (ισραηλινών) δυνάμεων", το ισλαμιστικό κίνημα δήλωσε ότι πρόκειται για "αβάσιμο ισχυρισμό, που στερείται οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων, και αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της νομικής και ηθικής ευθύνης για μια σφαγή".
