Διεθνής κατακραυγή για τον φονικό βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα - «Τραγική ατυχία» το χαρακτηρίζει ο Νετανιάχου
Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους και 5 δημοσιογράφοι - Δυσαρέσκεια εκφράζει ο Τραμπ, καταδικάζει ο ΟΗΕ - Εξηγήσεις από το Ισραήλ απαιτεί η Ένωση Ξένου Τύπου
Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι έπληξε την περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ, προσθέτοντας πως ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων διέταξε να διεξαχθεί έρευνα.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του λυπάται βαθύτατα για αυτό που περιέγραψε ως "τραγική ατυχία" που συνέβη χθες στο νοσοκομείο Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων, αρκετοί μεταξύ αυτών εργάζονταν για διεθνή μέσα ενημέρωσης.
"Το Ισραήλ λυπάται βαθύτατα για το τραγικό ατύχημα που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ" στη Χαν Γιούνις, δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του στα αγγλικά, διαβεβαιώνοντας ότι "το Ισραήλ προσδίδει σημασία στο έργο των δημοσιογράφων, όπως και του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων".
"Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα. Ο πόλεμός μας είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων πίσω στην πατρίδα", πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
Israel deeply regrets the tragic mishap that occurred today at the Nasser Hospital in Gaza.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 25, 2025
Israel values the work of journalists, medical staff, and all civilians. The military authorities are conducting a thorough investigation.
Our war is with Hamas terrorists. Our just…
Τη δυσαρέσκειά του για το πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ εξέφρασε ο ΤραμπΟ πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα τη δυσαρέσκειά του για το ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός νοσοκομείου στη Γάζα, που σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ενώ υπογράμμισε πως δεν γνώριζε εκ των προτέρων για την επίθεση.
Το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σήμερα. Μεταξύ των νεκρών είναι πέντε δημοσιογράφοι που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης.
Ο Τραμπ απάντησε «δεν το γνώριζα αυτό», όταν ερωτήθηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο για το πλήγμα.
«Λοιπόν, δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Δεν θέλω να το δω. Την ίδια ώρα, πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν… τον εφιάλτη», είπε σε δημοσιογράφους.
ترامب عند سؤاله عن قصف المستشفى في خان يونس:— Tamer | تامر (@tamerqdh) August 25, 2025
“لم أكن أعلم ولست راضيا عن ذلك. لا أريد أن أرى أمورا كهذه” ثم انتقل للحديث عن الأسرى الإسرائيليين.
لكن الحقيقة أن ترامب يُظهر عدم الرضا أمام الكاميرات، بينما في الواقع يواصل دعم الإبادة بلا توقف، غير مكترث بحياة الفلسطينيين أو مصيرهم… pic.twitter.com/PIkfwFkYXc
Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει μια "πολύ σοβαρή" διπλωματική προσπάθεια στη Γάζα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν να ασκούν πίεση στη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μεσούσης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.
🇺🇸🇮🇱🇵🇸 President Trump says he believes there'll be a good and decisive ending to the war in Gaza within 2-3 weeks.#Trump #DonaldTrump #Gaza #GazaHolocaust #Israel #IsraelErasesGaza pic.twitter.com/noAmnBJfL2— ARegion (@ARegion_) August 25, 2025
"Αυτή δεν σταμάτησε ποτέ. Πάντα ψάχνουμε να βρούμε μια λύση, ή τελικά, όπως είπε ο πρόεδρος, θέλουμε αυτό να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει χωρίς τη Χαμάς", δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας μαζί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο ενόψει της συνάντησης που θα είχε αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος με τον ομόλογό του της Νότιας Κορέας.
Μακρόν: "Απαράδεκτο" το ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο στη ΓάζαΤο ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα που σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, εκ των οποίων πέντε δημοσιογράφοι είναι "απαράδεκτο", δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας το Ισραήλ να "σεβαστεί το διεθνές δίκαιο".
"Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση. Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να μπορούν να ασκούν την αποστολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα για την κάλυψη της πραγματικότητας της σύγκρουσης", δηλώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Εμανουέλ Μακρόν στο τέλος τηλεφωνικής συνομιλίας με τον εμίρη του Κατάρ. "Ο καταναγκασμός ενός πληθυσμού στον λιμό είναι έγκλημα πολέμου που πρέπει να σταματήσει αμέσως", δήλωσε.
Je viens de m’entretenir avec l’Émir du Qatar.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 25, 2025
Nous avons échangé sur la situation dramatique à Gaza. La réduction d’une population à la famine est un crime qui doit cesser immédiatement.
Ce matin, de nouvelles frappes israéliennes sur un hôpital à Gaza ont causé la mort de…
Ο Γ.Γ. Γκουτέρες καταδικάζει το φονικό ισραηλινό πλήγμα κατά Παλαιστίνων στο νοσοκομείο ΝάσερΟ γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει απερίφραστα τον θάνατο Παλαιστινίων σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν το νοσοκομείο Νάσερ και ζητεί τη διενέργεια ταχείας και αμερόληπτης έρευνας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.
"Ο Γενικός Γραμματέας υπενθυμίζει ότι για τους αμάχους, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών υγείας και των δημοσιογράφων, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και προστασία ανά πάσα στιγμή. Ζητεί τη διενέργεια ταχείας και αμερόληπτης έρευνας για τους φόνους αυτούς", τόνισε ο εκπρόσωπος.
"Συγκλονισμένος" δηλώνει ο Βρετανός ΥΠΕΞ μετά τα ισραηλινά πλήγματα σε νοσοκομείο της ΓάζαςΟ υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε πως είναι συγκλονισμένος, αφότου το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ αυτών πέντε δημοσιογράφοι.
«Συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ. Άμαχοι, υγειονομικοί και δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται. Χρειαζόμαστε άμεση εκεχειρία», επισήμανε ο Λάμι σε ανάρτησή του στο Χ.
Horrified by Israel’s attack on Nasser hospital. Civilians, healthcare workers and journalists must be protected. We need an immediate ceasefire.— David Lammy (@DavidLammy) August 25, 2025
Ο ΠΟΥ ζητά το τέλος των επιθέσεων εναντίον του συστήματος υγείαςΟ επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε σήμερα να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των υγειονομικών εγκαταστάσεων αφότου Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον ενός νοσοκομείου στη νότια Γάζα.
«Την ώρα που οι άνθρωποι στη #Γάζα λιμοκτονούν, η ήδη περιορισμένη πρόσβαση που έχουν στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης επιδεινώνεται περαιτέρω από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε μήνυμά του στο Χ.
«Δεν μπορούμε να το πούμε αρκετά δυνατά: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τις επιθέσεις εναντίον του συστήματος υγείας. Εκεχειρία τώρα!».
.@WHO received reports of two strikes on the Nasser Medical Complex this morning, resulting in the deaths of at least 20 people, including four health workers and five journalists. Fifty others were injured, among them critically ill patients who were already receiving care.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 25, 2025
The… pic.twitter.com/XzTM4u0pAt
Σύμφωνα με τον ίδιο, 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στα πλήγματα, μεταξύ άλλων ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας ήταν κρίσιμη και λάμβαναν ήδη φροντίδα.
Η Ένωση Ξένου Τύπου απαιτεί εξηγήσεις από το ΙσραήλΗ Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) απαίτησε "εξηγήσεις" εκ μέρους των ισραηλινών αρχών μετά την ανακοίνωση του θανάτου πέντε δημοσιογράφων σε πλήγματα σε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.
Το καταριανό δίκτυο Al Jazeera, το καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press εξέφρασαν σε χωριστές ανακοινώσεις συγκλονισμό και θλίψη για τον θάνατο συνεργατών τους.
Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι εξαπέλυσε "πλήγμα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ" και ανακοίνωσε "έρευνα". Εκφράζοντας λύπη για "τυχόν σωματική βλάβη που προκλήθηκε σε μη εμπλεκόμενα άτομα", δήλωσε ότι "δεν θέτει επί τούτου στο στόχαστρο τους δημοσιογράφους".
Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Μαχμούντ Μπασάλ αναθεώρησε προς τα πάνω τον πρώτο απολογισμό, ανακοινώνοντας 20 θανάτους εκ των οποίων "πέντε δημοσιογράφοι" --έναντι τεσσάρων προηγουμένως-- "και ένα μέλος της Πολιτικής Προστασίας".
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, το νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις επλήγη δύο φορές από τον ισραηλινό στρατό, αρχικά από εκρηκτικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) και στη συνέχεια από αεροπορικό βομβαρδισμό την ώρα που απομακρύνονταν οι τραυματίες.
a strike targeted the Vocational Training floor in Nasser Hospital in Khan Yunis, the Vocational Training floor located in the southern part of the Nasser Medical Complex was known to be the floor of Hamas's Ministry of Internal Affairs in Gaza. pic.twitter.com/L3x7Q373li— Ph.Gritti (@Philipp27960841) August 25, 2025
Δεδομένων των περιορισμών που επιβάλλει στα ΜΜΕ το Ισραήλ στη Γάζα και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους απολογισμούς και δηλώσεις είτε της Πολιτικής Προστασίας είτε του ισραηλινού στρατού.
Το Αλ Τζαζίρα ανακοίνωσε τον θάνατο επί τόπου ενός φωτοειδησεογράφου και φωτορεπόρτερ του, του Μοχαμάντ Σαλάμα, δύο εβδομάδες αφότου έχασε τέσσερις δημοσιογράφους και δύο συνεργάτες, σε στοχευμένο πλήγμα του ισραηλινού στρατού που κατηγορούσε έναν από αυτούς ότι ήταν ενεργό μέλος της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς. Η τελευταία είχε απορρίψει αυτόν τον ισχυρισμό.
"Με θλίψη μάθαμε τον θάνατο του Χόσαμ αλ Μάσρι, συνεργάτη του Ρόιτερς, και τα τραύματα που προκλήθηκαν σε έναν άλλον συνεργάτη μας, τον Χάτεμ Χάλεντ, στη διάρκεια ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ", ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του καναδοβρετανικού πρακτορείου ειδήσεων.
Από την πλευρά του, το Ασοσιέιτεντ Πρες εξέφρασε συγκλονισμό και θλίψη για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, 33 ετών, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου η οποία συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου. Η δημοσιογράφος δεν ήταν σε αποστολή για το πρακτορείο την ώρα των γεγονότων", διευκρίνισε.
Το συνδικάτο Παλαιστίνιων δημοσιογράφων ανακοίνωσε ότι άλλα δύο θύματα ήταν ο Μοάζ Αμπού Τάχα και ο Άχμαντ Αμπού Αζίζ.
🚨 Breaking News 🚨— Mohammad Helles (@Mohammadhelles8) August 25, 2025
Journalists have been killed in today’s terrorist attack on Nasser Hospital, Gaza:
• Hossam El-Masry — Reuters
• Mohamed Salama — Al Jazeera
• Mariam Abu Daqqa — Independent Arabic & AP
• Moaz Abu Taha — NBC
Silencing the truth is terrorism.#Gaza pic.twitter.com/WNolU6Xr86
Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου στη Γάζα, ο τελευταίος εργαζόταν για παλαιστινιακά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Πριν από την ανακοίνωση αυτών των θανάτων, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) και οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) κατέγραφαν σχεδόν 200 δημοσιογράφους οι οποίοι σκοτώθηκαν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, που πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Ο Μπασάλ σημείωσε επίσης τον θάνατο ενός νοσηλευτή μεταξύ των θυμάτων αυτών των πληγμάτων.
Πολλοί τραυματίες, ορισμένοι μέσα στα αίματα, λαμβάνουν φροντίδα στο νοσοκομείο, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται επί τόπου.
Το νοσοκομείο Νάσερ είναι μία από τις τελευταίες δομές υγείας που εξακολουθούν να λειτουργούν εν μέρει στη Λωρίδα της Γάζας, Αυτό το νοσοκομειακό σύμπλεγμα κτηρίων έχει τεθεί στο στόχαστρο κατ΄επανάληψη από το Ισραήλ αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.
Η Πολιτική Προστασία είχε καταγράψει συνολικά 28 θανάτους τις πρώτες απογευματινές ώρες από πυρά ή πλήγματα του ισραηλινού στρατού σήμερα στο σύνολο του μικροσκοπικού παράκτιου παλαιστινιακού θύλακα, που έχει καταστραφεί έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, ο οποίος έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και ανθρωπιστική καταστροφή.
Στο μεταξύ, η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) απαίτησε σήμερα "εξηγήσεις" εκ μέρους των ισραηλινών αρχών μετά την ανακοίνωση του θανάτου πέντε δημοσιογράφων σε πλήγματα σε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.
"Η FPA είναι αγανακτισμένη και συγκλονισμένη", αναφέρει ανακοίνωση της οργάνωσης, στην οποία εκπροσωπείται το Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώνοντας πως δεν υπήρξε "καμία προειδοποίηση πριν από αυτά τα πλήγματα".
"Απαιτούμε άμεσες εξηγήσεις από (τον ισραηλινό στρατό), και το γραφείο του πρωθυπουργού", προστίθεται στην ανακοίνωση στην οποία το Ισραήλ καλείται να "εγκαταλείψει και καλή την αχρεία πρακτική του να θέτει στο στόχαστρο δημοσιογράφους" υπογραμμίζοντας πως "πολλοί δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα χωρίς την παραμικρή δικαιολογία".
