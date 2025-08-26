Διεθνής κατακραυγή για τον φονικό βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα - «Τραγική ατυχία» το χαρακτηρίζει ο Νετανιάχου

Μακρόν: "Απαράδεκτο" το ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα

Ο Γ.Γ. Γκουτέρες καταδικάζει το φονικό ισραηλινό πλήγμα κατά Παλαιστίνων στο νοσοκομείο Νάσερ

"Συγκλονισμένος" δηλώνει ο Βρετανός ΥΠΕΞ μετά τα ισραηλινά πλήγματα σε νοσοκομείο της Γάζας

Ο ΠΟΥ ζητά το τέλος των επιθέσεων εναντίον του συστήματος υγείας

Η Ένωση Ξένου Τύπου απαιτεί εξηγήσεις από το Ισραήλ

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει μια "πολύ σοβαρή" διπλωματική προσπάθεια στη Γάζα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν να ασκούν πίεση στη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μεσούσης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης."Αυτή δεν σταμάτησε ποτέ. Πάντα ψάχνουμε να βρούμε μια λύση, ή τελικά, όπως είπε ο πρόεδρος, θέλουμε αυτό να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει χωρίς τη Χαμάς", δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας μαζί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο ενόψει της συνάντησης που θα είχε αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος με τον ομόλογό του της Νότιας Κορέας.Το ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα που σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, εκ των οποίων πέντε δημοσιογράφοι είναι "απαράδεκτο", δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας το Ισραήλ να "σεβαστεί το διεθνές δίκαιο"."Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση. Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να μπορούν να ασκούν την αποστολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα για την κάλυψη της πραγματικότητας της σύγκρουσης", δηλώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Εμανουέλ Μακρόν στο τέλος τηλεφωνικής συνομιλίας με τον εμίρη του Κατάρ. "Ο καταναγκασμός ενός πληθυσμού στον λιμό είναι έγκλημα πολέμου που πρέπει να σταματήσει αμέσως", δήλωσε.Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει απερίφραστα τον θάνατο Παλαιστινίων σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν το νοσοκομείο Νάσερ και ζητεί τη διενέργεια ταχείας και αμερόληπτης έρευνας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ."Ο Γενικός Γραμματέας υπενθυμίζει ότι για τους αμάχους, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών υγείας και των δημοσιογράφων, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και προστασία ανά πάσα στιγμή. Ζητεί τη διενέργεια ταχείας και αμερόληπτης έρευνας για τους φόνους αυτούς", τόνισε ο εκπρόσωπος.Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε πως είναι συγκλονισμένος, αφότου το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ αυτών πέντε δημοσιογράφοι.«Συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ. Άμαχοι, υγειονομικοί και δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται. Χρειαζόμαστε άμεση εκεχειρία», επισήμανε ο Λάμι σε ανάρτησή του στο Χ.Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε σήμερα να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των υγειονομικών εγκαταστάσεων αφότου Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον ενός νοσοκομείου στη νότια Γάζα.«Την ώρα που οι άνθρωποι στη #Γάζα λιμοκτονούν, η ήδη περιορισμένη πρόσβαση που έχουν στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης επιδεινώνεται περαιτέρω από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε μήνυμά του στο Χ.«Δεν μπορούμε να το πούμε αρκετά δυνατά: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τις επιθέσεις εναντίον του συστήματος υγείας. Εκεχειρία τώρα!».Σύμφωνα με τον ίδιο, 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στα πλήγματα, μεταξύ άλλων ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας ήταν κρίσιμη και λάμβαναν ήδη φροντίδα.Η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) απαίτησε "εξηγήσεις" εκ μέρους των ισραηλινών αρχών μετά την ανακοίνωση του θανάτου πέντε δημοσιογράφων σε πλήγματα σε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.Το καταριανό δίκτυο Al Jazeera, το καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press εξέφρασαν σε χωριστές ανακοινώσεις συγκλονισμό και θλίψη για τον θάνατο συνεργατών τους.Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι εξαπέλυσε "πλήγμα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ" και ανακοίνωσε "έρευνα". Εκφράζοντας λύπη για "τυχόν σωματική βλάβη που προκλήθηκε σε μη εμπλεκόμενα άτομα", δήλωσε ότι "δεν θέτει επί τούτου στο στόχαστρο τους δημοσιογράφους".Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Μαχμούντ Μπασάλ αναθεώρησε προς τα πάνω τον πρώτο απολογισμό, ανακοινώνοντας 20 θανάτους εκ των οποίων "πέντε δημοσιογράφοι" --έναντι τεσσάρων προηγουμένως-- "και ένα μέλος της Πολιτικής Προστασίας".Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, το νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις επλήγη δύο φορές από τον ισραηλινό στρατό, αρχικά από εκρηκτικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) και στη συνέχεια από αεροπορικό βομβαρδισμό την ώρα που απομακρύνονταν οι τραυματίες.Δεδομένων των περιορισμών που επιβάλλει στα ΜΜΕ το Ισραήλ στη Γάζα και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους απολογισμούς και δηλώσεις είτε της Πολιτικής Προστασίας είτε του ισραηλινού στρατού.Το Αλ Τζαζίρα ανακοίνωσε τον θάνατο επί τόπου ενός φωτοειδησεογράφου και φωτορεπόρτερ του, του Μοχαμάντ Σαλάμα, δύο εβδομάδες αφότου έχασε τέσσερις δημοσιογράφους και δύο συνεργάτες, σε στοχευμένο πλήγμα του ισραηλινού στρατού που κατηγορούσε έναν από αυτούς ότι ήταν ενεργό μέλος της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς. Η τελευταία είχε απορρίψει αυτόν τον ισχυρισμό."Με θλίψη μάθαμε τον θάνατο του Χόσαμ αλ Μάσρι, συνεργάτη του Ρόιτερς, και τα τραύματα που προκλήθηκαν σε έναν άλλον συνεργάτη μας, τον Χάτεμ Χάλεντ, στη διάρκεια ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ", ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του καναδοβρετανικού πρακτορείου ειδήσεων.Από την πλευρά του, το Ασοσιέιτεντ Πρες εξέφρασε συγκλονισμό και θλίψη για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, 33 ετών, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου η οποία συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου. Η δημοσιογράφος δεν ήταν σε αποστολή για το πρακτορείο την ώρα των γεγονότων", διευκρίνισε.Το συνδικάτο Παλαιστίνιων δημοσιογράφων ανακοίνωσε ότι άλλα δύο θύματα ήταν ο Μοάζ Αμπού Τάχα και ο Άχμαντ Αμπού Αζίζ.Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου στη Γάζα, ο τελευταίος εργαζόταν για παλαιστινιακά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.Πριν από την ανακοίνωση αυτών των θανάτων, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) και οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) κατέγραφαν σχεδόν 200 δημοσιογράφους οι οποίοι σκοτώθηκαν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, που πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.Ο Μπασάλ σημείωσε επίσης τον θάνατο ενός νοσηλευτή μεταξύ των θυμάτων αυτών των πληγμάτων.Πολλοί τραυματίες, ορισμένοι μέσα στα αίματα, λαμβάνουν φροντίδα στο νοσοκομείο, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται επί τόπου.Το νοσοκομείο Νάσερ είναι μία από τις τελευταίες δομές υγείας που εξακολουθούν να λειτουργούν εν μέρει στη Λωρίδα της Γάζας, Αυτό το νοσοκομειακό σύμπλεγμα κτηρίων έχει τεθεί στο στόχαστρο κατ΄επανάληψη από το Ισραήλ αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.Η Πολιτική Προστασία είχε καταγράψει συνολικά 28 θανάτους τις πρώτες απογευματινές ώρες από πυρά ή πλήγματα του ισραηλινού στρατού σήμερα στο σύνολο του μικροσκοπικού παράκτιου παλαιστινιακού θύλακα, που έχει καταστραφεί έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, ο οποίος έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και ανθρωπιστική καταστροφή.Στο μεταξύ, η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) απαίτησε σήμερα "εξηγήσεις" εκ μέρους των ισραηλινών αρχών μετά την ανακοίνωση του θανάτου πέντε δημοσιογράφων σε πλήγματα σε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας."Η FPA είναι αγανακτισμένη και συγκλονισμένη", αναφέρει ανακοίνωση της οργάνωσης, στην οποία εκπροσωπείται το Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώνοντας πως δεν υπήρξε "καμία προειδοποίηση πριν από αυτά τα πλήγματα"."Απαιτούμε άμεσες εξηγήσεις από (τον ισραηλινό στρατό), και το γραφείο του πρωθυπουργού", προστίθεται στην ανακοίνωση στην οποία το Ισραήλ καλείται να "εγκαταλείψει και καλή την αχρεία πρακτική του να θέτει στο στόχαστρο δημοσιογράφους" υπογραμμίζοντας πως "πολλοί δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα χωρίς την παραμικρή δικαιολογία".