Η Ρωσία θα αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή σύμβαση κατά των βασανιστηρίων
Η Ρωσία θα αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή σύμβαση κατά των βασανιστηρίων
Η αποχώρηση είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική, δεδομένης της επισφαλούς κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα
Την πρόθεση της να αποσυρθεί από τη συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων εκφράζει η Ρωσία με διάταγμα που συντάχθηκε από τον πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν.
Το έγγραφο με ημερομηνία 23 Αυγούστου προτείνει στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να υποβάλει την αποχώρηση από τη σύμβαση στη Δούμα, τη ρωσική κάτω Βουλή.
Δεν έχει οριστεί επίσημη ημερομηνία αποχώρησης. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα περάσει από το σώμα και θα εφαρμοστεί.
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας που υιοθετήθηκε το 1987 είναι μία από τις θεμελιώδεις συνθήκες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επιτρέπει στα μέλη της επιτροπής κατά των βασανιστηρίων να επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις κράτησης στα κράτη μέλη, εστιάζοντας στον υπερπληθυσμό των φυλακών και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων.
Η Ρωσία αποβλήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον κορυφαίο οργανισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ήπειρο, ένα μήνα μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.
Η αποχώρηση της Ρωσίας είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική, δεδομένης της επισφαλούς κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, η οποία επιδεινώθηκε μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, αναφέρει το Politico που προσθέτει ότι το Κρεμλίνο που έχει χρησιμοποιήσει τα βασανιστήρια για να διατηρήσει τον έλεγχο και να καταπνίξει τους αντιφρονούντες.
