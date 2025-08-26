Η στιγμή που τεράστιο τείχος σκόνης «καταπίνει» περιοχές του Φοίνιξ - Δείτε βίντεο

Στο Γκίλμπερτ της Αριζόνα, περίπου 35 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Φοίνιξ, σημειώθηκαν «διακοπές λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών και πτώσεις δέντρων σε όλη την πόλη», ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.Οι αμμοθύελλες δεν είναι κάτι νέο την εποχή των μουσώνων της Αριζόνα, ωστόσο αυτή ήταν αρκετά έντονη. Όπως εξηγεί το CNN, το φαινόμενο των χαμπούμπ προκαλείται από τους ανέμους μιας καταιγίδας που πνέουν προς διάφορες κατευθύνσεις, σηκώνοντας άμμο από την έρημο και σχηματίζοντας έναν κυλιόμενο τοίχο σκόνης. Αυτοί οι τοίχοι μπορούν να φτάσουν εκατοντάδες μέτρα σε ύψος και να εκτείνονται για αρκετά χιλιόμετρα, εξαφανίζοντας τον ορίζοντα μέσα σε δευτερόλεπτα, όπως μια χιονοθύελλα το χειμώνα.