Η στιγμή που τεράστιο τείχος σκόνης «καταπίνει» περιοχές του Φοίνιξ - Δείτε βίντεο

Η αμμοθύελλα και οι ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν εχθές την περιοχή προκάλεσαν υλικές ζημιές, καθυστερήσεις πτήσεων και διακοπές ρεύματος

Ένα πελώριο «τείχος» σκόνης, γνωστό στη μετεωρολογία ως χαμπούμπ, «κατάπιε» τμήματα της μητροπολιτικής περιοχής του Φοίνιξ το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας συνθήκες μηδενικής ορατότητας.

Σύμφωνα με το CNN, μετά την αμμοθύελλα ξέσπασαν ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν την πόλη, προκαλώντας πτώσεις δέντρων, εκτεταμένες υλικές ζημιές και διακοπές ρεύματος. Στο αεροδρόμιο Φοίνιξ Σκάι Χάρμπορ, μια γέφυρα καταστράφηκε από ριπές ανέμου ταχύτητας 112 χλμ/ώρα.

Tεράστιο τείχος σκόνης «καταπίνει» περιοχές του Φοίνιξ

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Φοίνιξ εξέδωσε προειδοποιήσεις για την αμμοθύελλα και τις ισχυρές καταιγίδες όταν το κύμα κακοκαιρίας έφτασε στην κομητεία Μαρίκοπα, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την οδήγηση λόγω της επικίνδυνα χαμηλής ορατότητας.



Το Τμήμα Μεταφορών της Αριζόνας έκανε λόγο για πλημμύρες στους δρόμους, καλώντας τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί.

Όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο, εξαιτίας των καταιγίδων πάνω από 60.000 πελάτες στην Αριζόνα έμειναν χωρίς ρεύμα, με την πλειοψηφία των προβλημάτων ηλεκτροδότησης να καταγράφονται στην κομητεία Μαρίκοπα, σύμφωνα με την PowerOutage.us.

Για περίπου μία ώρα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Φοίνιξ Σκάι Χάρμπορ επέβαλε ground stop και ανέστειλε όλες τις προσγειώσεις και απογειώσεις, αφού οι εγκαταστάσεις καλύπτονταν από ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης. Αργότερα αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου,  υπήρχαν ωστόσο καθυστερήσεις στις πτήσεις μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας, καθώς οι συνεργεία έλεγχαν τον χώρο για τυχόν ζημιές.



Στο Γκίλμπερτ της Αριζόνα, περίπου 35 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Φοίνιξ, σημειώθηκαν «διακοπές λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών και πτώσεις δέντρων σε όλη την πόλη», ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.

Οι αμμοθύελλες δεν είναι κάτι νέο την εποχή των μουσώνων της Αριζόνα, ωστόσο αυτή ήταν αρκετά έντονη. Όπως εξηγεί το CNN, το φαινόμενο των χαμπούμπ προκαλείται από τους ανέμους μιας καταιγίδας που πνέουν προς διάφορες κατευθύνσεις, σηκώνοντας άμμο από την έρημο και σχηματίζοντας έναν κυλιόμενο τοίχο σκόνης. Αυτοί οι τοίχοι μπορούν να φτάσουν εκατοντάδες μέτρα σε ύψος και να εκτείνονται για αρκετά χιλιόμετρα, εξαφανίζοντας τον ορίζοντα μέσα σε δευτερόλεπτα, όπως μια χιονοθύελλα το χειμώνα.




