Ανακαλείται η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας να κλειστούν σε καταφύγια ένα εκατ. αδέσποτα σκυλιά
Η αρχική απόφαση, με τη δικαιολογία του κινδύνου από τη λύσσα, ζητούσε τον εγκλεισμό των σκύλων μέσα στους επόμενους δύο μήνες
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας τροποποίησε προηγούμενη απόφασή του με την οποία ζητούσε από τις Αρχές του Δελχί και των προαστίων του να μεταφέρουν όλα τα αδέσποτα σκυλιά σε καταφύγια.
Η απόφαση, που είχε αφορμή την «αυξανόμενη απειλή των δαγκωμάτων σκύλων που οδηγούν σε λύσσα», είχε προκαλέσει εκτεταμένες διαμαρτυρίες από ομάδες προστασίας των ζώων.
Οι τρεις δικαστές που έλαβαν τη νέα απόφαση υπογράμμισαν ότι τα αδέσποτα σκυλιά πρέπει να απελευθερώνονται μετά τον εμβολιασμό και τη στείρωση τους, αλλά πρόσθεσε ότι τα σκυλιά που έχουν λύσσα ή επιθετική συμπεριφορά πρέπει να εμβολιάζονται και να παραμένουν στα καταφύγια.
Απαγόρευσαν επίσης τη σίτιση αδέσποτων σκύλων σε δημόσιους χώρους και διέταξαν τη δημιουργία ειδικών χώρων για τον σκοπό αυτό.
Ο πληθυσμός των αδέσποτων σκύλων στο Δελχί εκτιμάται σε ένα εκατομμύριο, αναφέρει το BBC.
Στην Ινδία καταγράφεται το 36% του συνολικού αριθμού των θανάτων που σχετίζονται με τη λύσσα σε όλο τον κόσμο.
Για να αντιμετωπίσει την απειλή των σκύλων, στις 11 Αυγούστου το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε τις Αρχές της πρωτεύουσας και των προαστίων της να μαζέψουν όλα τα αδέσποτα σκυλιά και να τα βάλουν σε καταφύγια που θα πρέπει να ετοιμάσουν σε διάστημα οκτώ εβδομάδων.
Η εντολή ήταν αντίθετη με τους ισχύοντες κανόνες, οι οποίοι ορίζουν ότι τα αδέσποτα σκυλιά πρέπει να απελευθερώνονται στον αρχικό τους τόπο μετά τη στείρωση τους.
Οργανώσεις προστασίας των ζώων ζήτησαν πιο ανθρώπινες λύσεις, όπως εμβολιασμό και στείρωση, και προειδοποίησαν ότι η τοποθέτηση όλων των αδέσποτων σε καταφύγια θα οδηγούσε σε προβλήματα όπως υπερπληθυσμό και θανάτωση.
