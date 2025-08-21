Παράνομος κρίθηκε ο διορισμός της πρώην δικηγόρου του Τραμπ ως Γενικής Εισαγγελέα του Νιου Τζέρσι
Το υπουργείο Δικαιοσύνης και ο πρόεδρος επιχείρησαν με διάφορους ελιγμούς να κρατήσουν την Αλίνα Χάμπα στη θέση παρακάμπτοντας δικαστική απόφαση με βάση την οποία ο προσωρινός διορισμός της για 120 ημέρες δεν επιτρεπόταν να παραταθεί
Δικαστής τάχθηκε με το μέρος δύο κατηγορουμένων για εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου οι οποίοι υποστήριζαν ότι η πρώην προσωπική δικηγόρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Αλίνα Χάμπα δεν μπορεί να τους ασκήσει δίωξη επειδή διορίστηκε παράνομα ομοσπονδιακή εισαγγελέας στο Νιου Τζέρσι.
Η απόφαση συνιστά ήττα για το υπουργείο Δικαιοσύνης και τον Τραμπ που επιχείρησαν με διάφορους ελιγμούς να κρατήσουν τη Χάμπα στη θέση, παρακάμπτοντας τη δικαστική απόφαση με βάση την οποία ο προσωρινός διορισμός της για 120 ημέρες δεν επιτρεπόταν να παραταθεί.
«Οσον αφορά το ερώτημα αν η κυρία Χάμπα εκτελεί νομίμως τα καθήκοντα της Εισαγγελέως των Ηνωμένων Πολιτειών για την Περιφέρεια του Νιου Τζέρσι, καταλήγω ότι όχι» γράφει στο σκεπτικό του ο Περιφερειακός Δικαστής Μάθιου Μπραν.
Η υπόθεση της νομιμότητας της Χάμπα έφτασε στο δικαστήριο από δύο κατηγορούμενους σε μια υπόθεση ναρκωτικών, τους Τζούλιεν Τζίροντ Τζούνιορ και Τζούνιορ Τζίροντ Γ΄, οι οποίοι αμφισβήτησαν τους δικονομικούς ελιγμούς της κυβέρνησης Τραμπ με στόχο να παραμείνει η Χάμπα στη θέση αυτή για άλλες 210 ημέρες.
Ο Μπραν σημείωσε ότι οι ενέργειες της Χάμπα μετά την 1η Ιουλίου «μπορεί να κηρυχθούν άκυρες» μεταξύ των οποίων και της έγκρισης για την παραπομπή του κατηγορουμένου Σέζαρ Ουμπέρτο Πίνα, ενός επενδυτή ακινήτων που κατηγορείται για απάτες, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και δωροδοκία ενός πολιτικού. Αυτό πάντως δεν σημαίνει ότι η υπόθεση του Πίνα θα απορριφθεί.
Η απόφαση του Μπραν μπορεί να οδηγήσει και σε άλλες νομικές προσφυγές από κατηγορουμένους στο Νιου Τζέρσι και να μπλοκάρει ακόμη και εκατοντάδες υποθέσεις από το να φτάσουν στα δικαστήρια.
Η Χάμπα διορίστηκε προσωρινή γενική εισαγγελέας τον περασμένο Μάρτιο, στη θέση του Τζον Τζιορντάνο ο οποίος ανέλαβε πρεσβευτής στη Ναμίμπια.
