Ντουμπάι: Βρέθηκε το σπάνιο ροζ διαμάντι αξίας 25 εκατ. δολαρίων λίγες ώρες μετά την κινηματογραφική κλοπή του
ΚΟΣΜΟΣ
Ντουμπάι Κλοπή Διαμάντι

Ντουμπάι: Βρέθηκε το σπάνιο ροζ διαμάντι αξίας 25 εκατ. δολαρίων λίγες ώρες μετά την κινηματογραφική κλοπή του

H συμμορία είχε μελετήσει  πάνω από έναν χρόνο την επιχείρηση - Παρακολουθούσε την πορεία του πολύτιμου λίθου από την Ευρώπη και κατέστρωσε το σχέδιό της με κάθε λεπτομέρεια

Ντουμπάι: Βρέθηκε το σπάνιο ροζ διαμάντι αξίας 25 εκατ. δολαρίων λίγες ώρες μετά την κινηματογραφική κλοπή του
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα από τα πιο σπάνια και πολύτιμα διαμάντια στον κόσμο, βάρους 21,25 καρατίων, αποτέλεσε το επίκεντρο μιας κινηματογραφικής ληστείας στο Ντουμπάι, η οποία όμως είχε σύντομη διάρκεια. Το ροζ διαμάντι, γνωστό για την εξαιρετική του καθαρότητα, τη συμμετρία και τη μοναδική του λάμψη, εκλάπη από κοσμηματοπωλείο από συμμορία που παρίστανε τους μεσάζοντες για έναν υποτιθέμενο αγοραστή.

Σύμφωνα με το CNN, η συμμορία είχε μελετήσει  πάνω από έναν χρόνο την επιχείρηση. Παρακολουθούσε την πορεία του πολύτιμου λίθου από την Ευρώπη και κατέστρωσε ένα σχέδιο με κάθε λεπτομέρεια. Για να φανούν πειστικοί, τα μέλη της νοίκιασαν πολυτελή αυτοκίνητα, οργάνωσαν συναντήσεις σε ξενοδοχεία υψηλού κύρους και μάλιστα προσέλαβαν ειδικό πολύτιμων λίθων για να πιστοποιήσει τη γνησιότητα του διαμαντιού.


Πώς έδρασαν

Η κρίσιμη στιγμή ήρθε όταν οι δράστες κατάφεραν να πείσουν τον έμπορο να μεταφέρει το διαμάντι σε βίλα, δήθεν για να το παρουσιάσει στον αγοραστή. Μόλις εμφανίστηκε το πολύτιμο πετράδι, η συμμορία το άρπαξε και τράπηκε σε φυγή.

Ντουμπάι: Βρέθηκε το σπάνιο ροζ διαμάντι αξίας 25 εκατ. δολαρίων λίγες ώρες μετά την κινηματογραφική κλοπή του


Ωστόσο, οι Αρχές κινήθηκαν άμεσα. Μέσα σε λίγες ώρες, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τρεις υπόπτους, να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν, προτού το διαμάντι μεταφερθεί εκτός Ντουμπάι. Το πολύτιμο αντικείμενο επεστράφη στον ιδιοκτήτη του, ο οποίος δεν έκρυψε την έκπληξή του για την ταχύτητα των αστυνομικών ενεργειών. «Προς μεγάλη μου έκπληξη, το επόμενο πρωί με ενημέρωσαν ότι οι ύποπτοι είχαν ήδη συλληφθεί και το διαμάντι βρέθηκε», δήλωσε ο κοσμηματοπώλης.

Ειδήσεις σήμερα:

Άρχισε η κατασκευή των ελληνικών Canadair 515 που θα σβήνουν φωτιές και τη νύχτα - Τέλη του 2027 έρχεται το πρώτο

Κεφαλονιά: Η λιτανεία του Αγίου Γερασίμου, η λαοθάλασσα πιστών και το… απρόοπτο με τον «δαιμονισμένο»

Σπουδαία ανακάλυψη μετά από 2.000 χρόνια: Βρέθηκε το λουτρό του Κικέρωνα στο βυθισμένο «λιμάνι της ακολασίας» - Δείτε φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης