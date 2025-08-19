Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ντουμπάι: Βρέθηκε το σπάνιο ροζ διαμάντι αξίας 25 εκατ. δολαρίων λίγες ώρες μετά την κινηματογραφική κλοπή του
H συμμορία είχε μελετήσει πάνω από έναν χρόνο την επιχείρηση - Παρακολουθούσε την πορεία του πολύτιμου λίθου από την Ευρώπη και κατέστρωσε το σχέδιό της με κάθε λεπτομέρεια
Ένα από τα πιο σπάνια και πολύτιμα διαμάντια στον κόσμο, βάρους 21,25 καρατίων, αποτέλεσε το επίκεντρο μιας κινηματογραφικής ληστείας στο Ντουμπάι, η οποία όμως είχε σύντομη διάρκεια. Το ροζ διαμάντι, γνωστό για την εξαιρετική του καθαρότητα, τη συμμετρία και τη μοναδική του λάμψη, εκλάπη από κοσμηματοπωλείο από συμμορία που παρίστανε τους μεσάζοντες για έναν υποτιθέμενο αγοραστή.
Σύμφωνα με το CNN, η συμμορία είχε μελετήσει πάνω από έναν χρόνο την επιχείρηση. Παρακολουθούσε την πορεία του πολύτιμου λίθου από την Ευρώπη και κατέστρωσε ένα σχέδιο με κάθε λεπτομέρεια. Για να φανούν πειστικοί, τα μέλη της νοίκιασαν πολυτελή αυτοκίνητα, οργάνωσαν συναντήσεις σε ξενοδοχεία υψηλού κύρους και μάλιστα προσέλαβαν ειδικό πολύτιμων λίθων για να πιστοποιήσει τη γνησιότητα του διαμαντιού.
Η κρίσιμη στιγμή ήρθε όταν οι δράστες κατάφεραν να πείσουν τον έμπορο να μεταφέρει το διαμάντι σε βίλα, δήθεν για να το παρουσιάσει στον αγοραστή. Μόλις εμφανίστηκε το πολύτιμο πετράδι, η συμμορία το άρπαξε και τράπηκε σε φυγή.
Ωστόσο, οι Αρχές κινήθηκαν άμεσα. Μέσα σε λίγες ώρες, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τρεις υπόπτους, να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν, προτού το διαμάντι μεταφερθεί εκτός Ντουμπάι. Το πολύτιμο αντικείμενο επεστράφη στον ιδιοκτήτη του, ο οποίος δεν έκρυψε την έκπληξή του για την ταχύτητα των αστυνομικών ενεργειών. «Προς μεγάλη μου έκπληξη, το επόμενο πρωί με ενημέρωσαν ότι οι ύποπτοι είχαν ήδη συλληφθεί και το διαμάντι βρέθηκε», δήλωσε ο κοσμηματοπώλης.
Πώς έδρασαν
