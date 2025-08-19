Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ρούμπιο: Ο Πούτιν έχει συμφωνήσει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι κι εργαζόμαστε γι' αυτό
Ρούμπιο: Ο Πούτιν έχει συμφωνήσει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι κι εργαζόμαστε γι' αυτό
Σε μια αμυντική συμμαχία τύπου Νότιας Κορέας ή Ιαπωνίας μπορεί να ενταχθεί η Ουκρανία, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών
Ο Πούτιν έχει συμφωνήσει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι και η Ουάσινγκτον εργάζεται τώρα για να οργανώσει μια τέτοια συνάντηση, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Fox News.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στάθηκε στον ρόλο που έχει διαδραματίσει ως τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι είναι ο μοναδικός ηγέτης στον κόσμο που μπορεί να συνομιλήσει ταυτόχρονα τόσο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όσο και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, και να τους φέρει στο ίδιο τραπέζι για συνομιλίες.
Σε άλλο σημείο, ο Ρούμπιο τόνισε ότι μετά το τέλος του πολέμου η Ουκρανία έχει το κυριαρχικό δικαίωμα να συνάπτει συμφωνίες ασφαλείας όχι μόνο με τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και με άλλα κράτη, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα αυτό θα αποτελέσει θεμέλιο λίθο για τη μελλοντική σταθερότητα της χώρας. «Δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ· έχουμε αντίστοιχες συμφωνίες με τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, ενώ και άλλα κράτη έχουν μεταξύ τους παρόμοιες συμφωνίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η αναγνώριση αυτού του δικαιώματος για την Ουκρανία είναι πλέον γενικώς αποδεκτή, ακόμη και από τη ρωσική πλευρά. Όπως είπε, αυτό συνέβη για πρώτη φορά υπό την πίεση ή την παρότρυνση του Τραμπ. «Μια Ουκρανία μετά τη σύγκρουση έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνίες ασφαλείας με άλλα κράτη. Θα συνεργαστούμε με τους Ευρωπαίους συμμάχους μας – αλλά και με μη ευρωπαϊκές χώρες – ώστε να διασφαλίσουμε μια τέτοια εγγύηση ασφαλείας. Αυτό θα πρέπει να έχει τεθεί σε ισχύ μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, ώστε η Ουκρανία να αισθάνεται ασφαλής προχωρώντας στο μέλλον», υπογράμμισε.
Παράλληλα, ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον δεν παρέχει πλέον όπλα ή χρήματα στην Ουκρανία, αλλά προχωρά μόνο σε πώληση εξοπλισμού. Όπως εξήγησε, το κόστος καλύπτεται από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες χρησιμοποιούν το ΝΑΤΟ για την αγορά και τη μεταφορά του οπλισμού προς το Κίεβο.
U.S. Secretary of State Marco Rubio: After the end of the war, Ukraine has the right to conclude security agreements not only with the United States and European countries.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 19, 2025
"Any sovereign country in the world has a right to enter into security alliances with other countries. And… pic.twitter.com/WK2EapDnVK
