Τρία αντιτορπιλικά των ΗΠΑ θα αναπτυχθούν ανοικτά της Βενεζουέλας στον αγώνα κατά των ναρκωτικών
Τρία αντιτορπιλικά των ΗΠΑ θα αναπτυχθούν ανοικτά της Βενεζουέλας στον αγώνα κατά των ναρκωτικών

Πρόκειται για τα πολεμικά πλοία USS Gravely, USS Jason Dunham και USS Sampson

Τρία αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, εφοδιασμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους και με το σύστημα Aegis, αναμένεται να αναπτυχθούν στα ανοικτά της Βενεζουέλας μέσα στις επόμενες 36 ώρες στο πλαίσιο της αντιμετώπισης απειλών από καρτέλ των ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής, ανέφεραν δυο πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς που δεν κατονομάζονται χθες Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, πρόκειται για τα πολεμικά πλοία USS Gravely, USS Jason Dunham και USS Sampson.


