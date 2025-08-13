Διαζύγιο μετά από 13 χρόνια για την κόρη του Τζο Μπάιντεν - Τα μηνύματα στο Instagram μετά τον χωρισμό

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Η Άσλεϊ Μπάιντεν και ο γιατρός Κράιν είχαν παντρευτεί στο Ντέλαγουερ τον Ιούνιο του 2012, δύο χρόνια αφού τους έφερε κοντά ο γιος του Τζο Μπάιντεν, Μπο
Αίτηση διαζυγίου από τον πλαστικό χειρουργό σύζυγό της, Χάουαρντ Κράιν, υπέβαλε η κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, Άσλεϊ, μετά από 13 χρόνια γάμου.
Η 44χρονη Άσλεϊ Μπάιντεν υπέβαλε την αίτηση σε δικαστήριο της Φιλαδέλφεια τη Δευτέρα.
Την ίδια ημέρα, μάλιστα, σύμφωνα με την New York Post, έκανε stories στο Instagram με την ίδια να περπατάει σε ένα πάρκο με «μουσικό χαλί» το τραγούδι Freedom της Μπιγιονσέ.
Σε δεύτερη ανάρτηση μετέφερε τη φράση «νέα ζωή, νέο ξεκίνημα σημαίνουν νέα όρια. Νέοι τρόποι για να μην φαίνεσαι ή να μην ακούγεσαι ίδιος με πριν».
Για την ώρα, πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους που οδήγησαν στο διαζύγιο.
Η Άσλεϊ Μπάιντεν και ο γιατρός Κράιν παντρεύτηκαν στο Ντέλαγουερ τον Ιούνιο του 2012, δύο χρόνια αφού τους έφερε κοντά ο γιος του Τζο Μπάιντεν, Μπο.
Τότε,, μάλιστα, ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είχε πει για τον Κράιν «αυτός είναι ο κατάλληλος άνδρας»
