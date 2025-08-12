ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Γιόχαν Βάντεφουλ Γερμανία Πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ απορρίπτει το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων εκ μέρους της Ουκρανίας

 Ο Γιόχαν Βάντεφουλ στο πλαίσιο πιθανού ειρηνευτικού σχεδίου τόνισε την απαίτηση της Ευρώπης να συμμετέχει στην λήψη των αποφάσεων

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ απορρίπτει το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων εκ μέρους της Ουκρανίας
«Η βία δεν επιτρέπεται να μετακινεί σύνορα», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, απορρίπτοντας τις εικασίες περί ενδεχόμενων εδαφικών παραχωρήσεων από την Ουκρανία στο πλαίσιο πιθανού ειρηνευτικού σχεδίου και τόνισε την απαίτηση της Ευρώπης να συμμετέχει στην λήψη των αποφάσεων.

«Σε αυτές τις σημαντικές ημέρες στέκουμε στο πλευρό της Ουκρανίας, σε σύμπνοια με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από τον Ατλαντικό. Στηρίζουμε τον στόχο του προέδρου των ΗΠΑ να τερματίσει τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μια δίκαιη και ανθεκτική ειρήνη. Η βία δεν επιτρέπεται να μετακινεί σύνορα. Όπου επηρεάζεται η ασφάλειά μας, πρέπει να έχουμε λόγο», τόνισε ο κ. Βάντεφουλ σε ανάρτησή του στο «Χ» έπειτα από διαβουλεύσεις με τους ευρωπαίους ομολόγους του.



Στην ίδια ανάρτηση, αναφερόμενος στο ζήτημα της Γάζας, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι σε επίπεδο ΕΕ συμφωνήθηκε ότι «πρέπει επιτέλους να τερματιστεί η καταστροφική κατάσταση στην Γάζα και να φθάσει στον κόσμο επαρκής έκτακτη βοήθεια». Η ειρήνη, πρόσθεσε, «μπορεί να έρθει μόνο εάν η Χαμάς απελευθερώσει τους ομήρους. Απαιτείται μια εκεχειρία, η οποία θα καθιστά αυτούς τους στόχους εφικτούς».


