Ναγκασάκι: 80 χρόνια μετά, ενός λεπτού σιγή την ώρα της έκρηξης της ατομικής βόμβας
Η πόλη τίμησε τη μνήμη των θυμάτων της ατομικής βόμβας την ώρα της έκρηξης, με το καμπαναριό να ηχεί για πρώτη φορά από το 1945

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε σήμερα στο Ναγκασάκι, ακριβώς την ώρα της έκρηξης της ατομικής βόμβας η οποία ερρίφθη από αμερικανικό βομβαρδιστικό στην ιαπωνική πόλη πριν από ογδόντα χρόνια, ενώ το αποκατεστημένο καμπαναριό εκκλησίας της πόλης ήχησε — για πρώτη φορά από τότε.

Την 9η Αυγούστου 1945, στις 11:02, τρεις ημέρες μετά τη Χιροσίμα, το Ναγκασάκι ζούσε με τη σειρά του τη φρίκη του βομβαρδισμού με πυρηνικό όπλο.

Περίπου 74.000 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην πόλη, μεγάλο λιμάνι στο νοτιοδυτικό τμήμα του αρχιπελάγους, μετά τους 140.000 νεκρούς στη Χιροσίμα.

