Ναγκασάκι: 80 χρόνια μετά, ενός λεπτού σιγή την ώρα της έκρηξης της ατομικής βόμβας

Η πόλη τίμησε τη μνήμη των θυμάτων της ατομικής βόμβας την ώρα της έκρηξης, με το καμπαναριό να ηχεί για πρώτη φορά από το 1945