Αγανακτισμένος ενοικιαστής του σπιτιού της Κάρι Μπράντσο από το Sex and the City, διώχνει τουρίστες λέγοντας «είναι δικό μου» - Δείτε βίντεο

Από τις πινακίδες στις αλυσίδες

Ένας ενοχλημένος ένοικος του σπιτιού στο Μανχάταν που έγινε διάσημο ως αυτό που έμενε η Κάρι Μπράντσο στη δημοφιλή σειρά Sex and the City , καταγράφηκε σε βίντεο να διώχνει τουρίστες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ακίνητο. «Δεν είναι της Κάρι, είναι δικό μου» ακούγεται να λέει ο άνδρας, εκφράζοντας την αγανάκτησή του.Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα και καταγράφηκε σε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου. «Δεν μπορείτε απλά να καταλαμβάνετε τον δρόμο», λέει ο άνδρας στους επισκέπτες, προσθέτοντας πως αντιμετωπίζει την ίδια κατάσταση καθημερινά.«Προσπαθώ να μην το κάνω αυτό, αλλά μερικές φορές οι άνθρωποι ξεπερνούν τα όρια και… Δεν μπορώ», λέει πριν ευχηθεί στους συγκεντρωμένους «μια υπέροχη μέρα».Παρότι οι τουρίστες γέλασαν με την αντίδρασή του, το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία έκφραση της έντονης δυσαρέσκειας που επικρατεί στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι συχνά έρχονται αντιμέτωποι με πλήθη επισκεπτών.Το σπίτι της Perry Street, κατασκευασμένο το 1866, έγινε παγκοσμίως γνωστό από τη σειρά Sex and the City, όπου παρουσιαζόταν ως η κατοικία της Κάρι Μπράντσο, ρόλο που υποδύθηκε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.Παρότι η σειρά ολοκληρώθηκε το 2004, η δημοτικότητά της παραμένει ισχυρή, καθώς συνεχίζει να προβάλλεται διεθνώς. Η επιτυχία της γέννησε δύο κινηματογραφικές ταινίες, καθώς και το sequel And Just Like That…, του οποίου η τρίτη σεζόν αναμένεται το καλοκαίρι.Ωστόσο, η αδιάκοπη ροή τουριστών που καταφθάνουν για να φωτογραφηθούν μπροστά από το σπίτι έχει μετατρέψει την καθημερινότητα των ενοίκων σε εφιάλτη.Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει καταβάλει πολλαπλές προσπάθειες για να περιορίσει το φαινόμενο. Έχει τοποθετήσει πινακίδες «Απαγορεύεται η καταπάτηση», μια αλυσίδα στο μπροστινό σκαλοπάτι, ενώ τον Ιανουάριο υπέβαλε αίτημα στην Επιτροπή Διατήρησης Μνημείων της Νέας Υόρκης για να εγκαταστήσει μεταλλική πύλη.«Το σπίτι μου έχει μετατραπεί σε έναν παγκόσμιο τουριστικό προορισμό», ανέφερε στο αίτημά του. «Η σειρά προβάλλεται αδιάκοπα σε 34 γλώσσες, προσελκύοντας αμέτρητους θαυμαστές από τις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο, οι οποίοι συνωστίζονται έξω από το κατώφλι μου», συμπλήρωσε.Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επισκέπτες βρίσκονται στο σημείο οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, φωτογραφίζονται με φλας, συζητούν δυνατά, δημιουργούν περιεχόμενο για τα social media ή καταγράφουν βίντεο για το TikTok.