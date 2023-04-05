Αίγυπτος: Δύο δεξαμενόπλοια συγκρούστηκαν στη Διώρυγα του Σουέζ

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة و لم تتأثر بوقوع حادث احتكاك بسيط بين الناقلة LYRIC MAGNOLIA حمولة 65 ألف طن والناقلة ALIGOTE حمولة44 الف طن بمنطقة البحيرات الكبرى. pic.twitter.com/eA2qnAW5ra