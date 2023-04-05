Αίγυπτος: Δύο δεξαμενόπλοια συγκρούστηκαν στη Διώρυγα του Σουέζ

Το όνομα Unilever και τα αγαπημένα brands που διαθέτει βρίσκεται σε κάθε σημείο της καθημερινότητας μας και εδώ και 60 χρόνια επενδύει στην Ελλάδα με συνέπεια και υπευθυνότητα.
صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة و لم تتأثر بوقوع حادث احتكاك بسيط بين الناقلة LYRIC MAGNOLIA حمولة 65 ألف طن والناقلة ALIGOTE حمولة44 الف طن بمنطقة البحيرات الكبرى. pic.twitter.com/eA2qnAW5ra— هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) April 4, 2023