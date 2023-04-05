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Αίγυπτος: Δύο δεξαμενόπλοια συγκρούστηκαν στη Διώρυγα του Σουέζ
ΚΟΣΜΟΣ
Διώρυγα του Σουέζ Δεξαμενόπλοια Αίγυπτος

Αίγυπτος: Δύο δεξαμενόπλοια συγκρούστηκαν στη Διώρυγα του Σουέζ

Δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές ούτε κάποια διαρροή στην περιοχή

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Δυο δεξαμενόπλοια συγκρούστηκαν χθες Τρίτη στη Διώρυγα του Σουέζ, χωρίς όμως να υποστούν σημαντικές ζημιές, ενώ από το ατύχημα δεν διαταράχθηκε η ναυσιπλοΐα, όπως ανακοίνωσε ο Οσάμα Ράμπι, επικεφαλής της Αρχής που είναι αρμόδια για τη Διώρυγα.

Το ατύχημα σημειώθηκε καθώς το δεξαμενόπλοιο Aligote (με σημαία Νήσων Μάρσαλ) επιχειρούσε να εγκαταλείψει το αγκυροβόλιο και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το δεξαμενόπλοιο Lyric Magnolia (με σημαία Μπαχαμών), δήλωσε ο Ράμπι, συμπληρώνοντας ότι δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές ούτε κάποια διαρροή στην περιοχή.



Τα δεξαμενόπλοια θα αναχωρήσουν για τους προορισμούς τους το πρωί της Τετάρτης.


(*φωτογραφία αρχείου)


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ



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