Συνομιλία Δένδια - Μπλίνκεν στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ

ομόλογό του Κατρίν Κολονά με την οποία όπως σημείωσε σε ανάρτησή του συζήτησαν

για την ισχυροποίηση του ΝΑΤΟ μετά από την εισδοχή της Φινλανδίας στη Συμμαχία, τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ουκρανίας και τη στρατηγική συνεργασία.





#Brussels #NATO #ForMin Mtg



Brief encounters with FMs of Albania @xhacka_olta, Canada @melaniejoly, Croatia @grlicradman, Hungary P.Szijjártó, Lithuania @GLandsbergis, Luxembourg J.Asselborn, Norway @AHuitfeldt, Spain @jmalbares & Türkiye @MevlutCavusoglu. pic.twitter.com/L66yPbbq9z