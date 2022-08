Κορωνοϊός: Η Βρετανία γίνεται η πρώτη χώρα που εγκρίνει το εμβόλιο κατά της Όμικρον

Κλείσιμο

Η Βρετανία είναι η πρώτη χώρα που εγκρίνει το εμβόλιο κατά της Όμικρον.Πιο συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η βρετανική κυβέρνηση , το πρώτο αναμνηστικό εμβόλιο COVID-19 εγκρίθηκε από τη ρυθμιστική αρχή φαρμάκων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το προσαρμοσμένο εμβόλιο COVID-19 που κατασκευάστηκε από τη Moderna στοχεύει δύο διαφορετικές παραλλαγές του κορωνοϊού, τον ​​αρχικό ιό από το 2020 και την παραλλαγή Όμικρον.Μια ενημερωμένη έκδοση του εμβολίου για την COVID-19 που φτιάχτηκε από τη Moderna και στοχεύει δύο παραλλαγές του κορωνοϊού (γνωστό ως «δισθενές» εμβόλιο) εγκρίθηκε σήμερα για αναμνηστικές δόσεις σε ενήλικες από τη Ρυθμιστική Υπηρεσία Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας της ρυθμιστικής αρχής της χώρας.Το εμβόλιο έχει εγκριθεί για χρήση σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει να επικεντρώσει το πρόγραμμα αναμνηστικών εμβολιασμών σε άτομα άνω των 50 ετών και σε ευπαθείς ομάδες. Η Moderna παρασκευάζει τις δόσεις εδώ και μήνες, οπότε θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σύντομα, όπως επισημαίνεται στους Financial Times.Η απόφαση να χορηγηθεί έγκριση για αυτό το αναμνηστικό εμβόλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο επικυρώθηκε από το ανεξάρτητο επιστημονικό συμβουλευτικό όργανο εμπειρογνωμόνων της κυβέρνησης, την «Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Φάρμακα», μετά από προσεκτική εξέταση των στοιχείων.το ήμισυ του εμβολίου (25 μικρογραμμάρια) στοχεύει στο αρχικό στέλεχος του ιού από το 2020 και το άλλο μισό (25 μικρογραμμάρια) στοχεύει στην Όμικρον.Η απόφαση της MHRA βασίζεται σε δεδομένα από μια κλινική δοκιμή που έδειξε ότιτόσο κατά της Όμικρον (BA.1) όσο και του αρχικού στελέχους του 2020. Σε μια διερευνητική ανάλυση το εμβόλιο αυτό βρέθηκε επίσης, να δημιουργεί καλή ανοσοαπόκριση έναντι των υποπαραλλαγών BA.4 και BA.5 της ΌμικρονΕπίσης, σημειώνεται πως οιπου παρατηρήθηκαν ήταν οι ίδιες με αυτές που παρατηρήθηκαν για την αρχική αναμνηστική δόση Moderna και ήταν τυπικά ήπιες ενώ δεν εντοπίστηκαν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια.Από την πλευρά της, η Δρ. Τζουν Ρέιν, Διευθύνουσα Σύμβουλος της MHRA είπε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την έγκριση του αναμνηστικού εμβολίου Moderna, το οποίο βρέθηκε στην κλινική δοκιμή ότι παρέχει ισχυρή ανοσολογική απόκριση έναντι της παραλλαγής Omicron BA.1 καθώς και του αρχικού στελέχους του 2020. Η πρώτη γενιά εμβολίων COVID-19 που χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνεχίζεινα παρέχει σημαντική προστασία έναντι της νόσου, σώζοντας ζωές. Αυτό που μας δίνει αυτό το εμβόλιο είναι ένα εργαλείο στο οπλοστάσιο μας για να μας βοηθήσει να προστατευτούμε από αυτήν την ασθένεια καθώς ο ιός συνεχίζει να εξελίσσεται», επισημαίνοντας πως «έχουμε εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική επιτήρησης και παρακολούθησης όλων των εγκεκριμένων από το Ηνωμένο Βασίλειο εμβολίων COVID-19».Ο καθηγητής και Πρόεδρος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Φάρμακα, Munir Pirmohamed, τόνισε από την πλευρά του: «Η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Φάρμακα και η Ομάδα Εργασίας Εμπειρογνωμόνων για τα εμβόλια COVID-19 εξέτασαν ανεξάρτητα τα δεδομένα για την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα, συμφωνώντας με την απόφαση της MHRA. Ο ιός, SARS-CoV-2, εξελίσσεται συνεχώς για να αποφύγει την ανοσία που παρέχουν τα εμβόλια. Αυτό το νέο εμβόλιο αντιπροσωπεύει το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη εμβολίων για την καταπολέμηση του ιού, με την ικανότητά του να οδηγεί σε μια ευρύτερη ανοσολογική απόκριση από το αρχικό εμβόλιο».Σημειώνεαι πως αξιωματούχοι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)και έχουν πει πως η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή είναι ανοικτή στη χρήση εμβολίων που θέτουν στο στόχαστρο την παλαιότερη παραλλαγή ΒΑ.1 φέτος το φθινόπωρο, δεδομένου ότι εκείνα που στοχεύουν συγκεκριμένα τις νεώτερες παραλλαγές είναι πιο πίσω στην κλινική ανάπτυξη.Αντίθετα, ο αμερικανικός οργανισμός φαρμάκων (US Food and Drug Administration - FDA) έχει πει ότι θα επιδιώξει να συμπεριλάβει τις νεώτερες παραλλαγές BA.4 και BA.5 της Όμικρον σε οποιαδήποτε νέα εμβόλια χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ.Εκτόςπου έχει τροποποιηθεί για να καταπολεμά τις παραλλαγές Όμικρον.Στο μεταξύ, η Sanofi και ο εταίρος της GSK εργάζονται για ένα εμβόλιο με βάση την πρωτεΐνη που στοχεύει την παραλλαγή Βήτα, η οποία επικράτησε για κάποιο διάστημα πέρυσι.Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, η προμήθεια των νέων, επικαιροποιημένων εμβολίων για τον κορωνοϊό θα γίνει σε δύο φάσεις έως το τέλος του χρόνου. Αρχικά αναμένονται τα επικαιροποιημένα εμβόλια για την μετάλλαξη Όμικρον και θα ακολουθήσουν τα ακόμα πιο επικαιροποιημένα για τις υποπαραλλαγές της Όμικρον 4 και 5. Σύμφωνα με τον υπουργό, οι φαρμακευτικές εταιρίες έχουν καταθέσει τους φακέλους τους, υπάρχουν εγκριτικές διαδικασίες και «από τον Οκτώβριο και μετά ευελπιστούμε να υπάρχουν».