ΕΕ: Δείπνο των 27 για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενέργεια και την επιρροή τους απέναντι σε ΗΠΑ και Κίνα

Tonight we address the EU's role on the international stage.



Especially after the latest geopolitical developments in Afghanistan, in the Indo-Pacific, also our relations with China.



We are fully committed to the multilateral approach and need strong partners, strong allies.

French President Macron in Slovenia tonight answering a question

Happy to attend the @EU2021SI Presidency informal dinner of EU 27 leaders this evening.



The EU faces a challenging global environment.



I look forward to discussing how we can maintain strong partnerships and strengthen our position on the international stage.

At the @EU2021S’s informal leaders meeting this evening.



Recent events are symptoms of profound geopolitical shifts. In response, we need to develop our capacity to act. We must build confidence among us Europeans and move more strategically to defend our interests.

Slovenia fighting for freedom





Ποια είναι η θέση της Ευρώπης απέναντι στις δύο αντίπαλες υπερδυνάμεις, τιςκαι την; Μετά το Αφγανιστάν και την κρίση των υποβρυχίων, οι ηγέτες τηςσυναντήθηκαν χθες Τρίτη το βράδυ στηγια πρώτη φορά, διακηρύσσοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν την επιρροή τους.Οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συζητούσαν ακόμη αργά το βράδυ, όχι μακριά από τη σλοβενική πρωτεύουσα, τη Λιουμπλιάνα, την παραμονή μιας άτυπης Συνόδου Κορυφής αφιερωμένης στη διεύρυνση της ΕΕ στα δυτικά Βαλκάνια.Πρόκειται για «ευκαιρία, μετά τις πρόσφατεςνα δούμε πώς η ΕΕ θα μπορούσε να ασκήσει περισσότερη επιρροή σε διεθνές επίπεδο», συνόψισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο, κατά την άφιξή του στη Σλοβενία, η κυβέρνηση της οποίας ασκεί το τρέχον εξάμηνο την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ.Ο γάλλος πρόεδρος, που δεν έχει ξεπεράσει ακόμη την ακύρωση της τεράστιας σύμβασης για την προμήθεια γαλλικών συμβατικών υποβρυχίων στην Αυστραλία, η οποία προτίμησε να συνάψει τριμερή στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, κάλεσε τους Ευρωπαίους να «είναι ξεκάθαροι» με τους εαυτούς τους.Ξεκάθαροι για «το τι θέλουμε για εμάς, για τα σύνορά μας, για την ασφάλειά μας».Στο μενού του δείπνου, το κεντρικό ζήτημα ήταν πώς θα «συνεργαστούμε με καλή πίστη με ιστορικούς εταίρους μας», ενώ θα «αυξάνουμε την ανεξαρτησία και την κυριαρχία μας», εξήγησε.Πριν αναχωρήσει για τη Σλοβενία, ο κ. Μακρόν είχε τετ-α-τετ με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στο Παρίσι.Ωστόσο οι σκανδιναβικές και οι βαλτικές χώρες ζητούν σύνεση, επιμένοντας στην προάσπιση της διατλαντικής σχέσης.«Η ΕΕ δεν μπορεί να κλειστεί στον εαυτό της», επιχειρηματολόγησε ο σουηδός πρωθυπουργός Στέφαν Λεβέν, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων TT, καλώντας «να αναπτυχθεί η συνεργασία τόσο με την Κίνα όσο και με τις ΗΠΑ»., διατεθειμένος να προσφέρει εγγυήσεις μετά το επεισόδιο, χαρακτήρισε την ΕΕ «θεμελιώδη εταίρο» κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης που είχε τη Δευτέρα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.Η υπόθεση των υποβρυχίων καταγράφηκε μερικές εβδομάδες μετά τη χαοτική αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από το Αφγανιστάν τον Αύγουστο, που ενεργοποίησε το αντανακλαστικό της αυτονομίας στους ευρωπαίους ηγέτες.Η δημιουργία ευρωπαϊκής δύναμης ταχείας αντίδρασης με 5.000 στρατιωτικούς συζητείται εδώ και μήνες και το αφγανικό φιάσκο έδωσε νέα ώθηση στον διάλογο αυτό καθώς υπογράμμισε τις στρατιωτικές ανεπάρκειες της Γηραιάς Ηπείρου, με τη Γαλλία να πρωτοστατεί.«Οι πρόσφατες εξελίξεις αποτελούν συμπτώματα βαθιών γεωπολιτικών μεταβολών. Αντιδρώντας, πρέπει να αναπτύξουμε τη δυνατότητά μας να αναλαμβάνουμε δράση», σχολίασε μέσω Twitter ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, οΗ γερμανίδα καγκελάριοςήταν επίσης παρούσα, σε ένα από τα τελευταία της ευρωπαϊκά ραντεβού, την ώρα που διεξάγονται δύσκολες διαπραγματεύσεις στη Γερμανία για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.Η προσεχής αποχώρησή της από το προσκήνιο θα αφήσει το πεδίο ελεύθερο σε άλλους ηγέτες, όπως ο κ. Μακρόν, ο ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι ή ο ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε, που δεν κρύβουν την βούλησή τους να βάλουν το σημάδι τους.Σε ό,τι αφορά την Κίνα, αγορά την οποία εποφθαλμιούν ισχυρές γερμανικές βιομηχανίες, η κυρία Μέρκελ επιδίωξε προσέγγιση, όμως η συμφωνία για τις επενδύσεις που σύναψαν στα τέλη του 2020 οι Βρυξέλλες και το Πεκίνο παραμένει υπό αναστολή επ’ αόριστον, εξαιτίας των εντάσεων γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα.Άλλη θεματική του δείπνου, κατά τη γαλλική προεδρία: «η αύξηση των τιμών της ενέργειας», εξέλιξη που θορυβεί πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους την Ισπανία, την Ελλάδα, την Πολωνία.Μπροστά στη θεαματική άνοδο των τιμών, και την ανησυχία για τις κοινωνικές επιπτώσεις που θα έχει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εισηγηθεί την ερχόμενη εβδομάδα βραχυπρόθεσμες λύσεις, προτού γίνει πιο βαθιά συζήτηση στη Σύνοδο Κορυφής της 21ης και της 22ης Οκτωβρίου.Στο φόντο της συνόδου, εν μέσω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, οι αντιεμβολιαστές θέλησαν να ακουστεί η φωνή τους: χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Λιουμπλιάνας, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί εκτοξευτήρες νερού υπό πίεση και δακρυγόνα για να τους διαλύσει.