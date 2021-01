Ορκίσθηκε ο Τζο Μπάιντεν: Να σταματήσουμε τον εσωτερικό πόλεμο, θα είμαι Πρόεδρος για όλους

Pres. Joe Biden: "We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends: democracy has prevailed!" https://t.co/2pnC6CISOp #InaugurationDay pic.twitter.com/AhHrSRgqKm — ABC News (@ABC) January 20, 2021

BREAKING: Kamala Harris takes the oath of office to become the first woman Vice President of the United States of America. https://t.co/SIcGPsk9xG #InaugurationDay pic.twitter.com/4LMuxw3lH1 — This Week (@ThisWeekABC) January 20, 2021

Lady Gaga arrives to sing the National Anthem at Joe Biden's inauguration. https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/S9AwxiGzwr — ABC News (@ABC) January 20, 2021

απειλή για βόμβα στο Ανώτατο Δικαστήριο. Αναταραχή, όμως, επικράτησε λίγο πριν από τις 5.30 ώρα Ελλάδας στην Ουάσινγκτον καθώς υπήρξε

Joe Biden and Kamala Harris attend inaugural church service at the Cathedral of St. Matthew the Apostle along with congressional leaders. https://t.co/2pnC6CISOp #InaugurationDay pic.twitter.com/zFhjT7onBs — ABC News (@ABC) January 20, 2021

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

Τα καθήκοντα του Προέδρου των ΗΠΑ ανέλαβε ο 74χρονος Τζο Μπάιντεν που ορκίσθηκε στις 18.48 ώρα Ελλάδας στο Καπιτώλιο, απόντος του προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία όμως, του απερχόμενου αντιπροέδρου Μάικ Πενς και τριών πρώην προέδρων. Αμέσως μετά, ο Μπάιντεν απευθύνθηκε για πρώτη φορά ως Πρόεδρος στους συμπατριώτες του απευθύνονταςΜε αμεσότητα, χωρίς ιδιαίτερες αναφορές στο παρελθόν, αλλά με συνεχείς αναφορές στην Αμερική του μέλλοντος και τη Δημοκρατία, ο Μπάιντεν δεν δίστασε να αναφερθεί στις «πληγές της Αμερικανικής Δημοκρατίας» , φτάνοντας μάλιστα να παραδεχθεί ότι υπάρχει, που πρέπει «να σταματήσουμε»., είπε και κάλεσε όλους τους Αμερικανούς να συστρατευθούν για να νικήσει η Δημοκρατία.Στις 18.48 ώρα Ελλάδας ο Τζο Μπάιντεν έγινε επίσημα ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ. «Η θέληση του Λαού εισακούσθηκε. Η Δημοκρατία είναι πολύτιμη και εύθραυστη. Είναι εδώ όμως, και έχει επικρατήσει. Πριν από μερικές μέρες είδαμε τα θεμέλια του Καπιτωλίου να ταρακουνιούνται. Γνωρίζω την ισχύ του Συντάγματός μας και του Έθνους μας. Μόλις έλαβε τον ιερό όρκο, που πρώτος έλαβε ο Τζορτζ Ουάσινγκτον. Η αμερικανική ιστορία δεν εξαρτάται από έναν άνθρωπο, αλλά από τον λαό. Μπορούμε να πάμε ακόμη πιο μακριά», είπε μεταξύ άλλων στην πρώτη του ομιλία ως Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν. Συνέχισε κάνοντας αναφορά στην πανδημία και σημείωσε ότι πολλές πληγές πρέπει να επουλωθούν. Το όνειρο της Δικαιοσύνης για όλους θα είναι εδώ. Φωνή επιβίωσης ακούγεται από τον πλανήτη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε φυλετικές διακρίσεις και εσωτερική τρομοκρατία. Θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς. Υπάρχει μία αλήθεια και πολλά ψέμματα. Ακούστηκαν πολλά επί πολλές εβδομάδες. Να υπερασπισθούμε την αλήθεια. Κατανοώ ότι υπάρχει ανησυχία για τις θέσεις εργασίας, για το μέλλον. Σας κατανοώ, αλλά δεν πρέπει να λειτουργούμε σε φατρίες, πρέπει να σταματήσουμε τον εσωτερικό πόλεμο που μας χωρίζει σε μπλε και κόκκινους».Η 20ή Ιανουαρίου του 2021 καταγράφεται όμως στην Ιστορία και για το γεγονός ότι στις 18.41 ώρα Ελλάδας, ορκίσθηκε η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος, η Κάμαλα Χάρις: Όπως ειπώθηκε στην τελετή, μάλιστα, «όταν εκείνη ορκισθεί τα αγόρια και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο θα ξέρουν ότι όλα είναι εφικτά». Η Κάμαλα Χάρις -που έβγαλε τη μάσκα της την ώρα που έδινε τον όρκο της για να φανεί ένα πλατύ χαμόγελο και η συγκίνηση στο πρόσωπό της- ορκίσθηκε από τη Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου και πρώτη λατίνα- αφροαμερικανή που υπηρετεί εκεί,Τον ενθουσιασμό για την ανάληψη των καθηκόντων από τη Χάρις συνόψισε με την αντίδρασή του ο, μόλις εκείνη έδωσε τον όρκο της:αναφώνησε.Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, φορώντας μάσκα, όπως και όλοι όσοι δίνουν το «παρών» στην τελετή, ανέβηκε αργά, συγκινημένος, τα σκαλιά του Καπιτωλίου και από εκεί μαζί με τη σύζυγό του Τζιλ στάθηκαν να χαιρετίσουν. Μάλιστα, ο Μπάιντεν λίγο πριν από την ορκωμοσία του δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, στη γυναίκα του. Τζο Μπάιντεν, είναι ο δεύτερος καθολικός πρόεδρος στην ιστορία, μετά τον, μετέβη το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) σε μια λειτουργία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ματθαίου του Ευαγγελιστή στην Ουάσινγκτον. Ορκίστηκε μάλιστα, σε μία Βίβλο, κειμήλιο της οικογένειάς του. Αργότερα, κατέφτασε στο Καπιτώλιο, μαζί με τη σύζυγό του,και την, η οποία συνοδευτόταν κατά την είσοδό της από τον αστυνομικό του Καπιτωλίου,ο οποίος ξεχώρισε στις «μάχες» κατά των εισβολέων, πριν από μερικές ημέρες.Οι γερουσιαστές Amy Klobuchar και Roy Blant που πήραν το λόγο στην έναρξη της τελετής δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στα θλιβερά γεγονότα της εισβολής στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, σημειώνοντας ότι η σημερινή μέρα σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την Αμερικανική Δημοκρατία. Ακολούθως, στο βήμα βρέθηκε ο αιδεσιμώτατος Τζερεμάια Ο' Ντόνοβαν, φίλος της οικογένειας Μπάιντεν.Αμέσως μετά, ητραγούδησε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ:Μετά την ορκωμοσία της Κάμαλα Χάρις, στη σκηνή ανέβηκε, ντυμένη στα λευκά, η Τζένιφερ Λόπεζ, που τραγούδησε προς την τιμήν του νέου προέδρου των ΗΠΑ: Τhis land is your land». Στο μέσον του τραγουδιού, μάλιστα, η Λατίνα σταρ απευθύνθηκε στα Ισπανικά λέγοντας μεταξύ άλλωνΣτο Καπιτώλιο κατέφτασαν, επίσης, οι επίσημοι προσκλεκλημένοι -μεταξύ τους οκαι η, οκαι η, οκαι ηΣτο μεταξύ, οέδωσε νωρίτερα μέσω twitter έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Τζο Μπάιντεν .



Κατά την παρουσία του στον καθεδρικό ναό, ο Μπάιντεν συνοδευόταν και από τους τέσσερις ηγέτες του Κογκρέσου, σύμφωνα με το CNN, συμπεριλαμβανομένου του ρεπουμπλικάνου ηγέτη της Γερουσίας,και του ηγέτη των Δημοκρατικών. Μαζί του ήταν, επίσης, ηκαι η πρόεδρος της Βουλής των ΑντιπροσώπωνΗ λειτουργία αυτή «είναι ένα σημαντικό μέρος του σεβασμού στην παράδοση», εξήγησε ο γερουσιαστής, στενός σύμμαχος του Μπάιντεν, ο οποίος είναι πιστός Καθολικός.Οι νεοκλεγμένοι πρόεδροι συνήθως παρευρίσκονται σε λειτουργίες το πρωί πριν τις ορκωμοσίες τους, συχνά στην Επισκοπική Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, μια μικρή εκκλησία στην πλατεία Λαφαγιέτ απέναντι από τον Λευκό Οίκο, γνωστή ως «».Από το 1933, επτά πρόεδροι -, ο, οκαι ο- παρευρέθηκαν στις πρωινές λειτoυργίες στον Άγιο Ιωάννη πριν από τις ορκωμοσίες του, σύμφωνα με την Κοινή Επιτροπή του Κογκρέσου για τις Τελετές Ορκωμοσίας.Στο μεταξύ, ο Μπάιντεν «ανέβασε» στο Twitter και το πρώτο του tweet, με αφορμή την επικείμενη ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων προαναγγέλοντας «».Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ενδυμασία τηςφέρει την υπογραφή Αμερικανίδων σχεδιαστριών. Στην παρουσία της στη λειτουργία, στι πλευρό του Μπάιντεν, φορά ένα μπλε παλτό κι ένα φόρεμα της Αμερικανίδας σχεδιάστριας Alexandra O'Neill του Markarian.Παράλληλα, ο εκλεγμένος Πρόεδρος θα φορά ένα κοστούμι και ένα παλτό σκούρου μπλε χρώματος, και τα δύο από τον Αμερικανό σχεδιαστή Ralph Lauren.