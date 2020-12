Σε κατάσταση πολιορκίας η Βρετανία: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων, ανησυχία για τα τρόφιμα

The government says there are 1523 lorries parked on the M20 + at Manston airfield. Several hundred more spent the night in Dover and on the side of the M2. I know this because I passed them on the way home last night. This was Dover seafront. Spare a thought for the poor drivers pic.twitter.com/MFYenRvNqq — Joel Hills (@ITVJoel) December 22, 2020

Lorry drivers understandably very frustrated stranded here in the IK, no food water or info. Johnson & Macron said all day they were moments away from a deal. Where is it? Thousands of lorries stacked up in #Dover and all police say is “get back in your vehicle” #LorryDrivers pic.twitter.com/mf6ESY6H0m — Shadia EdwardsDashti (@ShadiaED) December 22, 2020

Πολλοί οδηγοί έχουν αποκλειστεί στους δρόμους, ενώ φτάνουν στο σημείο να τρώνε ό,τι αποθέματα είχαν μαζί τους.

Police Escort to deliver food to the stranded lorries stuck in Dover. Thank you for your support @kent_police #OperationStack pic.twitter.com/a5mCQFFmtW — Khalsa Aid (@Khalsa_Aid) December 22, 2020

Το αγγλικό λιμάνι του Ντόβερ, το κυριότερο για τη μεταφορά εμπορευμάτων προς και από τη, ανακοίνωσε τα ξημερώματα πως ανοίγει εκ νέου μετά τη συμφωνία Μακρόν καιΟι χιλιάδες οδηγοί που είχαν τατους ακινητοποιημένα στο Κεντ θα μπορούν να περνούν τα σύνορα αν διαθέτουν τεστ αρνητικό στον, όπως συμφώνησαν Παρίσι και Λονδίνο«Όλοι οι οδηγοί φορτηγών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, πρέπει να υποβάλλονται» σε γρήγορο τεστ, τα αποτελέσματα του οποίου είναι διαθέσιμα σε περίπου, ανέφεραν τατων δύο κρατών. Το πρωτόκολλο αυτό θα επανεξεταστεί την, πάντως «μπορεί να παραμείνει σε ισχύ ως την 6η Ιανουαρίου», συμπληρώνεται.Σύμφωνα με το υπουργείομπορούν να διεξαχθούν έως και, με 150 στρατιώτες να προετοιμάζονται να προσφέρουν βοήθεια, ώστε να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο εφοδιασμό όταν έκλεισαν τα σύνορα εξαιτίας τουπου εντοπίστηκε στοΚινητές μονάδες θα δημιουργηθούν στο μη χρησιμοποιημένο αεροδρόμιο του, όπου βρίσκονται σταθμευμένα χιλιάδες φορτηγά , ενώ τεστ θα γίνονται και στο δρόμο.Πηγές τηςπαραδέχονται ότι το πρόγραμμα «δεν θα είναι τέλειο» και προειδοποιούν ότι ίσως χρειαστούν μέρες μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.Ήδη από το βράδυ της Τρίτης στο λιμάνι βρίσκεται προσωπικό της, έχοντας κάνει ένα ταξίδι 230 μιλίων από το Ντόνκαστερ.Τα σύνορα της Γαλλίας με τη Βρετανία θα παραμείνουν προς το παρόν κλειστά για τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά οι Γάλλοι υπήκοοι μπορούν από σήμερα να επιστρέψουν από τη Βρετανία, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν απόδειξη για αρνητικό τεστ Covid-19, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.Από την Κυριακή ταυποφέρουν από έλλειψη φρέσκων προϊόντων εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλές χώρες αποφάσισαν να κλείσουν τα σύνορά τους με τη Βρετανία, με σκοπό την αποφυγή διάδοσης του νέου μεταδοτικού στελέχους κορωνοϊού.Όπως εκτιμάται, αν και πλέον άνοιξε το λιμάνι και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν τα φορτηγά θα φτάσουν στο προορισμό τους, ενδέχεται λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε κάποια φρέσκα προϊόντα να μην φτάσουν καθόλου στα ράφια.Ο επικεφαλής των βρετανικών λιανικών πωλήσεων τόνισε χθες ότι σε δημοφιλή χριστουγεννιάτικα αγαθά δεν παρατηρείται προς το παρόν έλλειψη, οπότε «ο κόσμος μπορεί να ψωνίζει χωρίς άγχος».Ωστόσο οι Βρετανοί δεν φάνηκαν να πείθονται και σχημάτισαν μεγάλες ουρές με πολλά ράφια να αδειάζουν από τη Δευτέρα ύστερα από την απόφαση της Γαλλίας να κλείσει το πέρασμα Ντόβερ-Καλαί για 48 ώρες.Ο Μπόρις Τζόνσον, από τη μεριά του, ισχυρίζεται ότι μόνο το 20% των εμπορευμάτων έχει επηρεαστεί από τις καθυστερήσεις. Tο πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι φανερό στο Ηνωμένο Βασίλειο αφού σχεδόν κάθε χώρα της ΕΕ έχει εκδώσει εντολή για απαγόρευση μετακινήσεων.Eντω μεταξύ, η Tesco, μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Μεγάλη Βρετανία, ανακοίνωσε ότι ρύζι, αυγά, σαπούνι και χαρτί τουαλέτας θα πωλούνται με το «δελτίο» από σήμερα στα σούπερ μάρκετ της. Οι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράζουν μέχρι τρεις συσκευασίες από αυτά τα προϊόντα προκειμένου να αποφευχθεί τεχνητή έλλειψη από τα ράφια λόγω του πανικού, όπως είχε γίνει στο πρώτο lockdown της Άνοιξης.Οργή και απογοήτευση επικρατούσε χθες στο Ντόβερ. Εκατοντάδες φορτηγά σχηματίζουν μια ατελείωτη ουρά στη νότια Αγγλία, μετά το κλείσιμο των συνόρων.Ο Νταν Ζίνκα, Ρουμάνος οδηγός νταλίκας, αποκλεισμένος στη νότια Αγγλία, αφού πολλές χώρες έκλεισαν τα σύνορά τους με τη Βρετανία, είναι οργισμένος, και δεν είναι ο μόνος. «Είμαστε ταραγμένοι και δεν ξέρουμε γιατί έπρεπε να βρεθούμε σ’ αυτήν την κατάσταση», είπε στο πρακτορείο Reuters. «Λένε ότι αφορά τον κορωνοϊό. Δεν ξέρουμε. Νομίζουμε… ότι είναι βλακεία, μια τεράστια βλακεία», είπε. Ο Ζίνκα οδηγεί φορτηγά εδώ και 7 χρόνια και δεν του έχει τύχει ποτέ κάτι παρόμοιο στο παρελθόν.Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι εξέτασαν χθες το ενδεχόμενο για ποιο αυστηρό Lockdown σε ολόκληρη την Αγγλία, καθώς το νέο στέλεχος του κορωνοϊου - που θεωρείται ότι είναι έως και 70% πιο μολυσματικό - εξαπλώθηκε στα Νοτιοδυτικά, τα Μίντλαντς και το Βορρά.Κυβερνητικές πηγές δεν αποκλείουν σήμερα ο Μπόρις Τζόνσον να πιο αυστηρούς περιορισμούς για την Πρωτοχρονιά.Χθες τα ημερήσια κρούσματα έσπασαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 36.804, στον μεγαλύτερο αριθμό τους από την έναρξη της πανδημίας.Το προηγούμενο ρεκόρ κατεγράφη την Κυριακή με 35.928 κρούσματα, ενώ τη Δευτέρα οι νέες μολύνσεις ήταν 33.364.Συνολικά, τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί στη χώρα από τον Μάρτιο έφτασαν στα 2.110.314, ενώ η ανησυχία στη χώρα είναι μεγάλη, μετά την εμφάνιση μεταλλαγμένου στελέχους του ιού.Παράλληλα, άλλοι 691 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο λόγω Covid, με τον συνολικό τους αριθμό να φτάνει στους 68.307 από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα.Ο συγκεκριμένος αριθμός αφορά σε άτομα που κατέληξαν μέσα σε 28 ημέρες από τη στιγμή που υποβλήθηκαν σε τεστ, το οποίο τους έδειξε θετικούς στον κορωνοϊό. Το σύνολο των νεκρών με αναφορά «Covid» στο πιστοποιητικού θανάτου ανέρχεται σε 79.349.