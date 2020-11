Μαραντόνα: Sex, drugs και γκολ - Η προσωπική «κόλαση» του «Θεού»

Άγνωστη έννοια αποτελούσε η εγκράτεια για το Ντιέγκο Μαραντόνα. Άπληστος, πλεονέκτης και ακόρεστος σε όλα του. Ίσως για αυτό και ήταν άγγελος και έκπτωτος. Άγιος και αμαρτωλός. Σίγουρα, όμως, μεγαλύτερος από τη ζωή. Και όπως όλοι οι όμοιοί του, πληθωρικός. Η προσωπική ζωή του δεν θα μπορούσε να διαφέρει από κάθε άλλη έκφανση μίας πορείας της οποίας ο χρόνος εμφάνισε μία άλλου είδους πυκνότητα, από αυτήν ενός κοινού θνητού. Εφτά χρόνια νωρίτερα είχε δηλώσει: «τί και αν είμαι 53. Είμαι 70, 80, 90, λόγω της ζωής που έζησα».



Η υπέρβαση διακατείχε και τους έρωτες του. Ο αριθμός των αναγνωρισμένων παιδιών που απέκτησε, άλλωστε, το αποδεικνύει περίτρανα: οκτώ από πολλές διαφορετικές γυναίκες και αρκετά άλλα, οι μητέρες των οποίων διεκδίκησαν την πατρότητα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι υποθέσεις και τα αποτελέσματα αυτών. Οι κατακτήσεις του αμέτρητες, οι θυελλώδεις έρωτές του ακόμα περισσότεροι, χωρίς να περισσεύει το δράμα, οι έριδες, οι αλλεπάλληλες ενδοοικογενειακές εντάσεις και συγκρούσεις, τις οποίες άλλωστε τροφοδότησε και ο ίδιος, τσαλακώνοντας τον ρόλο του συζύγου και του πατέρα. Και όλα αυτά υπό την ασφυκτική πίεση ενός παγκόσμιου ηδονοβλεπτικού – ανθρωποφαγικού ενδιαφέροντος προς το πρόσωπό του. Ένα ενδιαφέρον που δεν έσβησε ποτέ.



Όσο μπόι του έλειπε, τόσο επιμονή και χάρισμα είχε στις σχέσεις του με το άλλο φύλο, σχολιάσε ένας παιδικός φίλος του. Ακόμα και πριν αποκτήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της αναγνωσιμότητας, δεν δίσταζε να πλησιάζει τις πιο εντυπωσιακότερες γυναίκες που συναντούσε στο διάβα του. Αν και "περπατημένος", ερωτεύτηκε για πρώτη φορά, τη στιγμή που αντίκρυσε την 17χρονη τότε Κλαούντια Βιλαφάνε. Την πρώτη και μοναδική επίσημη σύζυγό του, μιας και το μυστήριο του γάμου αποδείχθηκε ένα από τα λίγα πράγματα στα οποία δεν έπεφτε με τα μούτρα ο Ντιεγκίτο. Έμειναν μαζί δέκα ολόκληρα χρόνια, πριν επισημοποιήσουν την σχέση τους ενώπιων θεού και ανθρώπων, σε έναν γάμο που χαρακτηρίστηκε «το γεγονός της χρονιάς». Το ημερολόγιο έδειχνε 7 Νοεμβρίου του 1989 και ο Μαραντόνα εκτός από γαμπρός ήταν και ο απόλυτος σταρ, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα της Νάπολη, οι οπαδοί της οποίας -και όχι μόνο- τον υποδέχθηκαν ως θεό. Το ζευγάρι είχε ήδη αποκτήσει τις δύο κόρες του: Ντάλμα και Τζιανίνα, τα ονόματα των οποίων ο Μαραντόνα είχε «χτυπήσει» στο στήθος του.











Ο γάμος της χλιδής



Η τελετή έλαβε χώρα στην εκκλησία Σαντίσιμο Σακραμέντο του Μπουένος Άιρες. Η αξία και μόνο του νυφικού της Κλαούντια κοστολογείται σε σημερινά χρήματα στο μισό εκατομμύριο ευρώ. Είχε ραφτεί με 1.500 πολύτιμους λίθους και συνολικά 5 κιλά κρυστάλλους γαλλικής προέλευσης. Το στυλ της νύφης δεν θα χαρακτηριζόταν σε καμία περίπτωση μίνιμαλ, αν σκεφτεί κανείς ότι συνοδευόταν από μία διαμαντένια τιάρα και μαργαριτάρια αμύθητης αξίας. Το γαμήλιο γλέντι είχε 1500 καλεσμένους και πραγματοποιήθηκε σε ένα στάδιο, το οποίο μεταξύ όλων των άλλων είχε χρησιμοποιηθεί για να υποδεχθεί τον Φρανκ Σινάτρα και τον Πάπα. Ο Ντιέγκο είχε επιλέξει έναν πολυέλαιο οροφής ύψους έξι μέτρων με συνολικά 12.000 λάμπες, ενώ ο τεράστιος χώρος είχε καλυφθεί με μία πολυτελή μοκέτα. Αυτό δεν αποτελούσε το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της εκδήλωσης, αν αναλογιστεί κανείς ότι ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Φιντέλ Κάστρο, ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που θαύμασε τόσο πολύ ο Ντιέγκο. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι και πολλές ακόμα προσωπικότητες από την Ευρώπη βρέθηκαν εκεί, καθώς ο Ντιέγκο ναύλωσε ειδικό αεροπλάνο για τους φίλους του. Η λίστα γάμου του ζευγαριού ήταν εξίσου…ιδιαίτερη. Το οικονομικότερο δώρο που μπορούσε να προσφέρει κάποιος στο ζευγάρι ήταν ένα κρυστάλλινο κεφάλι αλόγου της γαλλικής πολυτελούς εταιρείας Lalique. Τιμή ευκαιρίας 11.000 δολάρια (!) Η τούρτα ξεπερνούσε το ύψος του γαμπρού, ενώ μοιράστηκαν 100 διαμαντένια δαχτυλίδια σε κάποιες από τις τυχερές καλεσμένες, αν και δεν έλειψε η ένταση και η βία.





