Μέσα από σταθερές πρωτοβουλίες, η METRO μετατρέπει την ανακύκλωση σε καθημερινή πρακτική με μετρήσιμο αποτέλεσμα
Έξυπνα ψηφιακά εργαλεία «κόβουν» το αλκοόλ στους εφήβους
Η κυβέρνηση εφαρμόζει νέα μέτρα με ψηφιακά εργαλεία και αυστηρές ποινές για να περιορίσει την πώληση αλκοόλ και καπνικών σε ανηλίκους
Με τη βοήθεια τριών ψηφιακών εργαλείων η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει «φρένο» στην κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους αλλά και στην πώληση σε αυτούς καπνικών προϊόντων. Τα περιστατικά μέθης ανηλίκων σε μπαρ, κλαμπ, πάρτι είναι αλλεπάλληλα τα τελευταία χρόνια και ιδιαιτέρως ανησυχητικά καθώς οι έφηβοι καταλήγουν στο νοσοκομείο.
Έτσι, πέρυσι ψηφίστηκε νόμος απαγόρευσης πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, ο οποίος προβλέπει μια σειρά μέτρων που θα επιτρέψουν να μπει τέλος στα παραπάνω φαινόμενα.
Το επιχειρησιακό σχέδιο για την καθολική εφαρμογή της απαγόρευσης πώλησης καπνικών και αλκοόλ σε ανηλίκους παρουσιάστηκε χθες από τους Υπουργούς Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η κυβέρνηση με τη νέα νομοθεσία έχει θεσπίσει αυστηρές ποινές στους πωλητές αλκοόλ και καπνικών προϊόντων. Το βασικότερο, όμως, είναι η επιτυχία των ελέγχων και σε αυτό αναμένεται να βοηθήσουν οι εφαρμογές που έχει θέσει σε εφαρμογή.
