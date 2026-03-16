O Έλληνας γιατρός των Ευρωπαίων αστροναυτών πειραματίζεται σε μηδενική βαρύτητα, δείτε βίντεο
Ο γιατρός επανδρωμένων αποστολών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, κ. Αδριανός Γολέμης, δίνει μια εικόνα από τις συνθήκες μειωμένης βαρύτητας και την εμπειρία του «άλματος στη Σελήνη»
Ο επικεφαλής γιατρός επανδρωμένων διαστημικών αποστολών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), κ. Αδριανός Γολέμης, έδωσε μια μικρή αλλά χαρακτηριστική εικόνα για το πώς δοκιμάζονται στην πράξη οι συνθήκες μερικής βαρύτητας, μέσα από ανάρτησή του για συμμετοχή σε παραβολικές πτήσεις.
Όπως εξηγεί, οι ειδικές αυτές πτήσεις, που λειτουργούν ως ελεγχόμενες φάσεις ελεύθερης πτώσης, χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των επιδράσεων της μειωμένης βαρύτητας τόσο στον ανθρώπινο οργανισμό όσο και σε επιστημονικές συσκευές, ανοίγοντας ένα παράθυρο στην προετοιμασία μελλοντικών διαστημικών αποστολών.
Πέρα από το αστείο, οι παραβολικές πτήσεις είναι ένας τρόπος για να μελετήσουμε τι συμβαίνει στους ανθρώπους και στις συσκευές σε συνθήκες μερικής ή μηδενικής βαρύτητας. Είχαμε την ευχαρίστηση να συνεργαστούμε στο πείραμα LunarBlock των Milad Dulloo, Κωνσταντίνου Βέργου και των συνεργατών τους για 30 παραβολές = ελεγχόμενες ελεύθερες πτώσεις με αεροπλάνο!
Στην τελευταία, και αφού ολοκληρώσαμε με επιτυχία τη συλλογή δεδομένων για την ημέρα, είχαμε την ευκαιρία να βιώσουμε πώς είναι να πηδάς στο φεγγάρι!
Το τερπνόν μετά του ωφελίμου»
Πηγή: ygeiamou.gr
Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση«Πώς είναι να αιωρείσαι στην σεληνιακή βαρύτητα; Με ένα στυλό του Ελληνικού Διαστημικού Κέντρου!
